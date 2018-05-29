Следователи закончили работу на месте жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае

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Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте (ДВСУТ) провели осмотр места аварийной посадки вертолета «Газель 342» в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. На месте базирования вертолета изъяты образцы топлива и документация, но данных с бортовых самописцев не будет.

«В ходе осмотра было установлено, что судно полностью сгорело. Бортовых записывающих устройств не было обнаружено, так как они не предусмотрены конструкцией вертолета», – сообщила старший помощник руководителя ДВСУТ СКР Дарья Немцева.

Также следователи опросили свидетелей и потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает «Интерфакс-Дальний Восток».

Сейчас следователи продолжают отрабатывать три версии авиапроисшествия – погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Частный вертолет «Газель 342» совершил аварийную посадку 20 мая и загорелся. На его борту, был совладелец крупного производственного комплекса «Серышевский» Сергей Мельниченко 1970 года рождения, предприниматель из Хабаровска, а также бывший генерал-полковник ФСБ в отставке Анатолий Ежков, который позднее скончался от сердечного приступа. Позже некоторые СМИ сообщали о том, что на борту находился криминальный авторитет.

По факту жесткой посадки вертолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.