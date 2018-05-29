Первую плановую встречу министр Козлов посвятил развитию транспорта на Дальнем Востоке

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Транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Поэтому на первой плановой встрече министра по развитию Дальнего Востока с представителями дальневосточных субъектов обсуждались вопросы развития транспортного комплекса ДФО.

«Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. У меня в ближайшие дни запланирована встреча с министром транспорта России Евгением Ивановичем Дитрихом, на которой будут обозначены ключевые проблемы в отраслях транспорта дальневосточных регионов. Для этой встречи регионы актуализируют ситуацию по ключевым блокам. Это пассажирские авиаперевозки, аэропортовая инфраструктура, инфраструктура морских портов, пункты пропуска через государственную границу, автодороги и мосты», – пояснил Александр Козлов.

По его мнению, в части авиаперевозок нужно обратить внимание на проблему субсидирования внутри-, межрегиональных и дальнемагистральных авиаперевозок. В 2018 году субсидируемые авиабилеты закончились в течение 10 дней после открытия продажи. Доля граждан, воспользовавшихся льготой, не превышает ежегодно 10 % численности всех льготников в связи с недостаточным объемом средств.

В Минфин направлены предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в объеме 4,5 миллиарда рублей. Росавиация направила предложения о выделении дополнительных средств в объеме не менее 2,1 миллиарда рублей. По информации Минтранса России, дополнительные средства на текущий момент не выделены.

Александр Козлов обратил внимание на необходимость развития программы «плоских тарифов» ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия». В настоящее время в программу «плоских тарифов» сейчас включены пять городов Дальнего Востока: Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Южно-Сахалинск. Не решен вопрос распространения указанной программы на Анадырь, Якутск и Благовещенск. Острая проблема – отсутствие авиабилетов ПАО «Аэрофлот» по «плоским тарифам» на период отпусков во всех регионах Дальнего Востока.

Для Дальнего Востока важен вопрос сохранения и расширения авиационной маршрутной сети. В 2018 году из 116 субсидируемых маршрутов Российской Федерации в ДФО субсидируется только 26 (22 %).

Дальний Восток нуждается в обновлении авиапарка. В регионе существуют проблемы высокого износа и недостатка современной авиационной техники, отсутствует программа господдержки лизинга вертолетов.

Министр указал на сложность в развитии аэропортовой инфраструктуры. Из 90 существующих аэропортов Дальнего Востока реализуются мероприятия по реконструкции в 11 аэропортах. Завершены по госпрограмме (то есть профинансированы в полном объеме), но фактически не введены в эксплуатацию два аэропорта в Камчатском крае – Никольское и Палана. 34 аэропорта Минтранс России включил в пилотную государственную программу «Развитие транспортной системы» без финансирования, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Транспортная система Дальнего Востока представляет собой 90 тысяч километров автодорог, 8 тысяч километров железных дорог, более 23 тысяч километров внутренних водных путей, 28 морских и 16 речных морских портов, 90 аэродромов, 63 пункта пропуска через государственную границу.