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сегодня, 13:30 0

В Амурской области первые ЕГЭ прошли без сбоев и нарушений

В Амурской области первые ЕГЭ прошли без сбоев и нарушений
Фото: www.justmedia.ru

Экзамены по географии и информатике, с которых 28 мая начался основной период проведения ЕГЭ в 2018 году, завершились в штатном режиме без существенных сбоев. Об этом сообщает министерство образования Амурской области. Нарушений дисциплины при сдаче Единого госэкзамена не было.

По информации Рособрнадзора, со всей России в испытаниях участвовали 80 тысяч выпускников текущего года. На момент окончания экзаменов девять ребят удалили с ЕГЭ за наличие мобильных телефонов. В Амурской области обошлось без нарушений дисциплины. Кроме того, в регионе экзамены прошли на высоком технологическом уровне.

Как сообщает региональное министерство образования и науки, всего в Амурской области испытания по географии и информатике выбрали 639 выпускников. Для организации экзаменов задействованы 28 пунктов проведения, во всех используются новые технологии: печать контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование экзаменационных работ сразу после окончания экзамена в пункте проведения ЕГЭ.

Все пункты проведения экзаменов оборудованы средствами видеонаблюдения. Трансляция велась во всех задействованных аудиториях. Контролировали соблюдение порядка члены государственной экзаменационной комиссии, сотрудники регионального центра обработки информации, минобрнауки области, а также общественные наблюдатели. Также во время экзамена обеспечена работа представителей органов здравоохранения и общественной безопасности.

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования по общеобразовательным предметам по географии, составляет 37, по информатике и ИКТ – 40. Результаты ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ в Амурской области станут известны не позднее 15 июня.

Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно до 19 июня в региональном центре обработки информации по адресу: Благовещенск, улица Октябрьская, 155.

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#образование #школа

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