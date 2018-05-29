В день открытых дверей в амурский кожвендиспансер обратились 80 человек

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В Амурском областном кожно-венерологическом диспансере прошла акция «День открытых дверей». В ее рамках в медучреждение обратились 80 жителей Приамурья.

В диспансер пришли проверить свое здоровье 21 мужчина и 59 женщин. Прием велся по предварительной записи, и пациентам не пришлось долго ждать.

Всех обратившихся осматривали на предмет возможных заболеваний кожи и исключения визуальных форм рака, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

Кроме того, у всех обратившихся взяли кровь для диагностики сифилиса, хламидиоза, вируса полового герпеса 1, 2 типов. Врачи провели забор мазков, забор материала методом ПЦР для исключения гонорейной, хламидийной инфекции, микоплазмоза, уреаплазмоза и вируса папилломы человека 16-18 типов.

В настоящее время биологический материал пациентов обрабатывается. В дальнейшем, в зависимости от полученных результатов, с каждым обратившимся проведут работу в индивидуальном порядке, в удобное время.