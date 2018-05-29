Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:00 0

В день открытых дверей в амурский кожвендиспансер обратились 80 человек

В день открытых дверей в амурский кожвендиспансер обратились 80 человек
Фото: rmdc-nsk.ru

В Амурском областном кожно-венерологическом диспансере прошла акция «День открытых дверей». В ее рамках в медучреждение обратились 80 жителей Приамурья.

В диспансер пришли проверить свое здоровье 21 мужчина и 59 женщин. Прием велся по предварительной записи, и пациентам не пришлось долго ждать.

Всех обратившихся осматривали на предмет возможных заболеваний кожи и исключения визуальных форм рака, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

Кроме того, у всех обратившихся взяли кровь для диагностики сифилиса, хламидиоза, вируса полового герпеса 1, 2 типов. Врачи провели забор мазков, забор материала методом ПЦР для исключения гонорейной, хламидийной инфекции, микоплазмоза, уреаплазмоза и вируса папилломы человека 16-18 типов.

В настоящее время биологический материал пациентов обрабатывается. В дальнейшем, в зависимости от полученных результатов, с каждым обратившимся проведут работу в индивидуальном порядке, в удобное время.

Просмотров всего: 293

#здоровье

распечатать


Другие новости

Как сделать вынужденное прерывание беременности безопасным?

сегодня, 12:57
Общество

Благовещенцев приглашают принять участие в акции «Бегом от сигареты»
Общество

Практика выдачи «сертификатов здоровья» Приамурья распространилась в других регионах
Телемарафон Крылья 3

Телемарафон «Крылья» помог Арсению Реснянскому встать на путь выздоровления
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь