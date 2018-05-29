В северо-западных районах пройдет дождь: прогноз погоды в Приамурье на 30 мая

Фото: kaspyinfo.ru

В Приамурье 30 мая будет малооблачно, местами по северо-западным районам пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 11-16 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 11…16, по северу при прояснении – плюс 3…8. Днем термометры покажут 29…34 градусов тепла, по северу в дожде – плюс 21…26. В Благовещенске 30 мая будет преимущественно ясно, без осадков. Северный ветер ночью наберет скорость 5-10 метров в секунду, днем – 8-13 метров в секунду Столбики термометров в ночные часы остановятся на отметках плюс 13…15, днём – плюс 30…32, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL