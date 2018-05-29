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Лопнувший бугор в микрорайоне Благовещенска лишил воды дом по улице Василенко

Лопнувший бугор в микрорайоне Благовещенска лишил воды дом по улице Василенко

Вода вырвалась из бугра в микрорайоне Благовещенска из-за порыва. Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ. В итоге без водоснабжения остался многоэтажный дом по адресу: улица Василенко, 11, рядом с которым и вздыбилась земля.

Информацию о порыве подтвердили и в АКС. «Был обнаружен дефект на водоводе, как раз в районе того бугра. Воды не было только у жителей одного дома – № 11 по Василенко. Без водоснабжения люди оставались один день – понедельник, 28 мая. При этом накануне, в воскресенье, их предупредили, что будут проводиться ремонтные работы, и попросили запастись водой. В настоящее время все работы завершены», – рассказали в АКС.

Как сообщалось ранее, в начале марта в микрорайоне появился таинственный бугор – напротив областной больницы постепенно поднималась земля. 25 мая в месте вздутия потекла вода.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    непонятно почему так долго тянули? Нельзя было сразу после появления информации разобраться что там под землей скапливается? Безалаберность.

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    1 час назад

    изумляет эта новость про бугор. уж который раз.

  • Deitra

    Deitra
    19 минут назад

    Пока не прорвало, АКС себя пяткой в грудь стучало, что ничего страшного, и трубы ни при чем.

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