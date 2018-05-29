Лопнувший бугор в микрорайоне Благовещенска лишил воды дом по улице Василенко

Информацию о порыве подтвердили и в АКС. «Был обнаружен дефект на водоводе, как раз в районе того бугра. Воды не было только у жителей одного дома – № 11 по Василенко. Без водоснабжения люди оставались один день – понедельник, 28 мая. При этом накануне, в воскресенье, их предупредили, что будут проводиться ремонтные работы, и попросили запастись водой. В настоящее время все работы завершены», – рассказали в АКС.

Как сообщалось ранее, в начале марта в микрорайоне появился таинственный бугор – напротив областной больницы постепенно поднималась земля. 25 мая в месте вздутия потекла вода.