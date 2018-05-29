Не произведен, но съеден: благовещенка купила в магазине творог из будущего

Благовещенска приобрела в городском супермаркете творог за два дня до даты его производства. Продукт был куплен 28 мая. Но, судя по упаковке, произвести его должны только через два дня – 30 мая.

«Это было 28 мая в обед, но уже вечером я дома разглядела. Подумала: "Ничего себе". Видать, выставили раньше срока. Там написано: "Дата производства указана на шве". На шве я и посмотрела – там именно дата производства. То есть только завтра, 30 числа, должны были сварить. И ведь от 30 числа мы и считаем 10 суток срок годности. Бывает, берешь продукт, когда у него осталось 2-3 дня до окончания срока, а он плохой. Теперь я понимаю почему – увеличивают вот так срок годности», – поделилась благовещенка Ксения.

На комбинате, где был произведен творог, удивились, когда узнали о случившемся. «Надо разбираться, может быть, это ошибка слесаря. Творог обезжиренный, полкило, 28-го купили, а дата 30-е? Ничего себе. Мы проведем расследование, сегодня этим займемся», – сообщила собеседница информагентства.

По номеру горячей линии амурского Роспотребнадзора, проконсультировали, что со стороны производителя подобное является нарушением. Однако в причинах необходимо разбираться.

«Конечно, это явно нарушение – авансовая дата ни в коем случае не должна быть. Но, чтобы мы отреагировали, надо писать нам письменное заявление. Надо разбираться – умышленно это сделано или нет. Может, это сбой на линии во время производственного процесса. Надо или в электронном виде обратиться, но только будучи авторизованным, иначе не имеем права рассматривать, или приехать к нам на Первомайскую, 30. Желательно иметь чек и фото», – сообщил специалист.

Покупательница сохранила упаковку, и на всякий случай сделала фото «будущего» творога. Правда призналась, что чеки в магазинах никогда не берет. Женщина подумывает обратиться в контролирующий орган.

«Творог был нормальный, мы из него сделали сырники и съели: получается, он не произведен, но уже съеден. Теперь буду знать, что надо брать все свежее по сроку годности, потому что, кто его знает, когда его на самом деле произвели. А может, там и три дня – его же в магазин еще надо привезти, разобрать и на прилавки выложить. Может, его 27 числа привезли, кто узнает теперь», – заключила Ксения.