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Пропавшего лесника Норского лесхоза будут искать водолазы

Пропавшего лесника Норского лесхоза будут искать водолазы

Лесника, пропавшего в Селемджинском районе, будут искать водолазы Амурского центра ГЗ и ПБ. Во вторник, 29 мая, в 6 часов утра на место отправилась группа водолазов-спасателей из Свободного. После обеда они начнут исследовать дно близлежащих водоемов.

Базироваться спасатели будут на территории пожарной части № 54 в поселке Февральск Селемджинского района.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 21 мая в Селемджинском районе при борьбе с возгоранием примерно в 20 километрах от Февральска пропал работник Норского лесхоза 1979 года рождения. Во время поисков спасатели нашли его следы и очки, но самого пропавшего – нет.

29 мая в поисках участвуют 25 человек и 3 единицы техники, среди которых спасатели поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ, сотрудники Норского лесхоза и добровольцы из числа родственников и знакомых пропавшего.

Поисковики используют вездеход, лодку и «кошку» – специальное приспособление в виде небольшого якоря с тремя и более лапами, применяемое для подъема со дна затонувших предметов.

За прошедшие сутки обследовано 15 квадратных километров в радиусе места исчезновения. За восемь дней поисков исследовали 148 квадратных километров территории, в том числе 98 квадратных километров – наземной группировкой. Поиски результатов не принесли, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#пожары #природа #происшествия

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