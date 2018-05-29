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В Амурской области из бараков на БАМе переселят 89 семей

В Амурской области из бараков на БАМе переселят 89 семей
Фото: Вести.ру

В Амурской области в текущем году из ветхого и аварийного жилья переселят 89 семей. Заключены соглашения с пятью муниципальными образованиями региона. Для переселенцев должны приобрести 4 400 квадратных метров жилья.

С 2011 года в Амурской области реализуются мероприятия федеральной целевой программы «Жилище». Программа предполагает переселение людей из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали. Сроки действия «Жилища» – с 2015 по 2020 годы.

«За период с 2011 года по 2017 год по состоянию на начало текущего года на реализацию мероприятий направлено бюджетных ассигнований всех уровней – 896 950 353 рублей. Приобретено на первичном и вторичном рынках 29 200 квадратных метров жилья, что позволило переселить 587 семей – около 1 800 человек», – рассказал первый заместитель министра транспорта и строительства Амурской области Александр Плешкевич.

Между правительством Амурской области и Минстроем Российской Федерации достигнуто соглашение. В 2018 году бюджет Амурской области должен получить 148 040 000 рублей на переселение из ветхого и аварийного жилья. При обеспечении финансирования расходных обязательств в бюджете области в сумме 26 125 000 рублей. Всего на реализацию мероприятий планируется направить в 2018 году 174 165 000 рублей.

Министерство транспорта и строительства Амурской области продолжит работу по реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья в зоне БАМа. Строители Байкало-Амурской магистрали, которые не один десяток лет жили в ветхом и аварийном жилье, переселятся в благоустроенные новые квартиры, сообщает правительство Амурской области.

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#ЖКХ #строительство

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