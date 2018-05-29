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сегодня, 11:29 0

Благовещенцев приглашают принять участие в акции «Бегом от сигареты»

Благовещенцев приглашают принять участие в акции «Бегом от сигареты»
Фото: lawfirm.ru

В среду, 30 мая, накануне дня отказа от курения, в Благовещенске состоится акция «Бегом от сигареты». В забеге могут принять участие все желающие: коллективы или индивидуальные участники. Старт забега в 18 часов от площади Ленина.

Организаторами акции являются областное управление Роспотребнадзора, центр гигиены и эпидемиологии и волонтерское движение «Перспектива». Как пояснили в Роспотребнадзоре, никакой регистрации для участия в ней не требуется. Каждый желающий волен прийти и присоединиться к забегу. Бежать можно не спеша, финиш находится недалеко от площади – в районе ротонды. Коллективы могут участвовать в акции в униформе с символикой организации. Но специальная спортивная форма не требуется.

На месте финиша все желающие также смогут «забить на сигарету». Если у кого-то из присутствующих курильщиков появится желание бросить вредную привычку, они могут взять свои сигареты и прибить их гвоздем к муляжу гигантской сигареты.

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#здоровье #спорт

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