2 июня в центре Благовещенска перекроют движение

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В День города в Благовещенске временно перекроют движение. 2 июня городские автобусы изменят схемы движения из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных 162-й годовщине со дня основания Благовещенска.

Временное ограничение движения транспортных средств введут по следующим улицам: с 6:00 до 22:30 – на участке улицы Ленина от Кузнечной до Комсомольской. С 10:30 до 11:40 – по улице Комсомольской от Ленина до Зейской и по переулку Релочный от Мухина до Калинина.

С 13:00 участки улицы Ленина от Комсомольской до Калинина и от Кузнечной до Шимановского откроют для движения. С 16:00 возобновится движение на участке улицы Ленина от Калинина до Пионерской. Участок улицы Ленина от Пионерской до Шимановского останется закрытым до 22:30.

В связи с тем, что движение по улице Ленина от Комсомольской до Кузнечной закроется с 6:30 до 13:00, автобусы изменят схему движения следующим образом. Маршруты № 4, 9, 28, 30, 31 – Кузнечная – Зейская – 50-летия Октября – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 22 – Пионерская – Зейская – Калинина – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 11, К – Кузнечная – Зейская – Комсомольская – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 12 – Кузнечная – Зейская – Шевченко – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 2, 2А, 5, 39 – 50-летия Октября – Зейская – Комсомольская – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 7 – Пионерская – Зейская – Комсомольская – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 8, 26, 106 – 50-летия Октября – Зейская – Калинина – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 38 – Калинина –Зейская – Комсомольская – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 16С, 41С, 101 будет осуществляться от остановочного пункта Зейская – Богдана Хмельницкого по улицам Зейская- Комсомольская – Ленина и в обратном направлении.

С 13:00 до 16:00 остановится движение по улице Ленина от Калинина до Шимановского. Объезд осуществляется по следующим схемам. Маршрут № 4, 9, 28, 30, 31 – Шимановского – Зейская – 50-летия Октября – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 22 – Пионерская – Зейская – Калинина – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 11, К – Шимановского – Зейская – Калинина – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 12 – Шимановского – Зейская – Шевченко – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 2, 2А, 5, 39 – 50-летия Октября – Зейская – Калинина – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 7 – Пионерская – Зейская – Калинина – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 8, 26, 106 – 50 лет Октября – Зейская – Калинина – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 16С, 41С, 101 – от остановочного пункта Зейская – Богдана Хмельницкого по улицам Зейская – Калинина – Ленина и в обратном направлении.

Закрытие улицы Ленина от Пионерской до Шимановского продлится с 16:00 до 22:30. Объезд пройдет по следующей схеме. Маршрут № 4, 9, 28, 30, 31 – Шимановского – Зейская – 50-летия Октября – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 11, К – Шимановского – Зейская – Пионерская – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 12 – Шимановского – Зейская – Пионерская – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 2, 2А, 5, 39 – 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 8, 26, 106 – 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – далее по маршруту в обоих направлениях.