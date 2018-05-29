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29мая
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сегодня, 10:55 0

Практика выдачи «сертификатов здоровья» Приамурья распространилась в других регионах

Практика выдачи «сертификатов здоровья» Приамурья распространилась в других регионах
Фото: minvr.ru

Прошел год, как в Амурской области начали выдавать «сертификаты здоровья молодой семьи». Проект был запущен в Приамурье для сохранения и укрепления репродуктивного здоровья молодых семей. За время его действия было выдано более 750 сертификатов. Практика также получила распространение в других регионах Дальнего Востока.

Предварительная стоимость обследования семейной пары в рамках программы сертификата – 8,8 тысячи рублей. Пары могут получить консультацию психолога, пройти репродуктивное обследование и по медицинским показаниям получить лечение. В том числе – провести мероприятия по подготовке к запланированной беременности для рождения здоровых детей.

Для улучшения работы по этому направлению в областном перинатальном центре был подготовлен кабинет здоровья молодой семьи, отработана маршрутизация семейных пар при проведении скринингового обследования. Молодые семейные пары Благовещенска проходят обследование в условиях областного перинатального центра с января 2018 года.

На 2018 год в областном бюджете запланировано финансирование медобследований молодых семейных пар Благовещенска и Свободного на сумму почти 22 миллиона рублей.

«Сертификаты здоровья молодой семьи» сейчас выдаются уже в трех регионах Дальнего Востока. Примеру Амурской области последовали Сахалинская область и Хабаровский край, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Мы рады тому, что стартовавший год назад при поддержке Агентства по развитию Дальнего Востока проект состоялся и, более того, получил развитие в других субъектах Дальнего Востока. На этом примере можно говорить о том, что даже достаточно малозатратные для бюджетов регионов меры могут быть результативными.

Сформированы планы регионального демографического развития, которые по инициативе Агентства в том числе, дополнены мерами, направленными на снижение уровня абортов, снижение уровня смертности от предотвратимых причин, в том числе снижение уровня сверхсмертности мужчин в трудоспособном возрасте. Работаем с регионами по их реализации», – прокомментировал гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

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#Дальний Восток #здоровье

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