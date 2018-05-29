Амурская природоохранная прокуратура требует тушить лесные пожары даже ночью

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Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как органы лесного хозяйства тушат лесные пожары. Выяснилось, что три лесхоза не тушили крупные пожары в темное время суток, что является нарушением нормативных актов.

Проверяющие установили, что с начала пожароопасного сезона 2018 года на территории Зейского, Мазановского, Шимановского районов области было зарегистрировано значительное количество лесных пожаров, площади которых достигали нескольких десятков тысяч гектаров. Их тушили длительный период времени.

При этом, в нарушение Правил тушения лесных пожаров, Мазановкий лесхоз, Зейский лесхоз и Шимановский лесхоз не боролись с крупными лесными пожарами в темное время суток, тогда как на всей территории области действовал режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Природоохранный прокурор направил в суд три административных исковых заявления о признании незаконными бездействия лесхозов. Он потребовал обязать их производить тушение лесных пожаров в темное время суток с обеспечением искусственного освещения.

Решениями Мазановского и Зейского районных судов Амурской области два заявления прокурора удовлетворены в полном объеме. Заявление, направленное в Шимановский районный суд, находится на рассмотрении, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.