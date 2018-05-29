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сегодня, 10:31 6

Амурская природоохранная прокуратура требует тушить лесные пожары даже ночью

Амурская природоохранная прокуратура требует тушить лесные пожары даже ночью
Фото: GreekReporter.com

Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как органы лесного хозяйства тушат лесные пожары. Выяснилось, что три лесхоза не тушили крупные пожары в темное время суток, что является нарушением нормативных актов.

Проверяющие установили, что с начала пожароопасного сезона 2018 года на территории Зейского, Мазановского, Шимановского районов области было зарегистрировано значительное количество лесных пожаров, площади которых достигали нескольких десятков тысяч гектаров. Их тушили длительный период времени.

При этом, в нарушение Правил тушения лесных пожаров, Мазановкий лесхоз, Зейский лесхоз и Шимановский лесхоз не боролись с крупными лесными пожарами в темное время суток, тогда как на всей территории области действовал режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Природоохранный прокурор направил в суд три административных исковых заявления о признании незаконными бездействия лесхозов. Он потребовал обязать их производить тушение лесных пожаров в темное время суток с обеспечением искусственного освещения.

Решениями Мазановского и Зейского районных судов Амурской области два заявления прокурора удовлетворены в полном объеме. Заявление, направленное в Шимановский районный суд, находится на рассмотрении, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

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#пожары #природа

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Комментарии
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  • Колян

    Колян
    1 час назад

    Очень разумное решение!

    Вот сразу видно что человек подошел со знанием дела!

    Конечно!Тушить лесные пожары ночью,это самое ОНО!

    Ветер стихает,пожар не на столько активный.

    Только во главе тущащих пожар он должен стоять,а позади пожарные.

    Глядишь после одного выколотого веткой глаза или попадания в пожег, человек изменит свое мнение,если не затеряется в тайге )))Клоуны

  • Абрахман

    Абрахман
    1 час назад

    Одноглазый прокурор будет в заградотряде

  • ay

    ay
    1 час назад

    А ынтересная битва прокуроров будет когда кто-нить реально погибнет пострадает при тушении пожара ночью.

  • Jackson

    Jackson
    59 минут назад

    не ну правильно чо. пожары же ночью лучше видно!

  • Кирил

    Кирил
    14 минут назад

    Мечтаю стать прокурором. Возбуждать, заводить, инецыировать. А поймали или нет -не их забота.

  • Кирил

    Кирил
    14 минут назад

    Мечтаю стать прокурором. Возбуждать, заводить, инецыировать. А поймали или нет -не их забота.

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