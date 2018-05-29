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29мая
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сегодня, 10:30 0

В Приамурье снято ограничение на движение большегрузного транспорта

В Приамурье снято ограничение на движение большегрузного транспорта
Фото: loportal.ru

Министерство транспорта и строительства Амурской области объявило об отмене ограничения на движение большегрузного транспорта в регионе. Как отмечается на сайте министерства, мера перестала быть актуальной, поскольку в Приамурье установились благоприятные природно-климатические условия.

Ограничение на движение большегрузного транспорта в Амурской области действовало с 24 апреля. Оно касалось автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, с асфальтобетонным и черногравийным покрытием.

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#транспорт

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