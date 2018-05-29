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В Благовещенске восьмилетний велосипедист врезался в микроавтобус

В Благовещенске восьмилетний велосипедист врезался в микроавтобус
Фото: svidetel24.info

За минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий. В двух пострадали два ребенка. Один из них – восьмилетний велосипедист.

Эта авария случилась в понедельник, 28 мая. В 12:40 во дворе дома № 18 по улице Мухина восьмилетний мальчик на велосипеде врезался в заднюю боковую часть двигавшегося Toyota Lite Ace. В результате происшествия велосипедист получил травмы. Ребенка доставили в больницу. «Примечательно, что в момент ДТП мальчик находился в сопровождении папы, который ехал сзади, тоже на велосипеде», – отмечают в городском отделе ГИБДД.

В другом ДТП, которое произошло вечером в понедельник, пострадала 15-летняя девушка. В 21:51 на четвертом километре автомобильной дороги Благовещенск – Свободный столкнулись Toyota Prius и Toyota Cresta. По данным автоинспекторов, водитель гибрида при проезде поворота на Чигири не уступил дорогу «кресте», двигавшейся в прямом направлении.

15-летняя пассажирка Toyota Cresta получила травму. На месте происшествия девушку осмотрел врач скорой помощи. От госпитализации пострадавшая отказалась. «В момент происшествия девушка-пассажир была пристегнута ремнем безопасности», – сообщают в ГИБДД.

С начала 2018 года в Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрировано 25 ДТП с участием несовершеннолетних. Только в мае случилось 11 происшествий, в которых пострадали дети.

«У школьников наступают летние каникулы. У ребят появится больше времени для прогулок во дворе и на улице. Юные пешеходы и велосипедисты часто попадают под колеса автомобилей, потому что забывают предостережения своих родителей и учителей. Дети забывают убедиться в безопасности и выбегают на проезжую часть, выезжают на велосипеде на перекресток. В летнее время водителям необходимо быть особенно внимательными, двигаясь по улицам города и дворовым территориям. Нельзя ни на минуту терять бдительность на дороге, когда в поле зрения появляются дети. Родители должны контролировать местонахождение своих детей и постоянно напоминать об опасностях, которые могут поджидать их на дороге и во дворе», – подчеркивают в Госавтоинспекции.

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#дети #ДТП

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