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Неизвестные застрелили собаку в Благовещенске

Неизвестные застрелили собаку в Благовещенске

Вечером 28 мая в Благовещенске была застрелена собака. Кто убил животное, неизвестно. О происшествии ИА «Амур.инфо» рассказала жительница дома, возле которого случилось происшествие.

По словам благовещенки Ирины, собаку застрелили около дома № 53 на улице Садовой. Это произошло около 22:45. В это время горожанка находилась дома, семья уже собиралась ложиться спать. «Мы услышали выстрелы, два громких выстрела было. Я не знаю, почему люди не вышли. Это не травматическое оружие. Мы побежали к окну», – рассказывает Ирина.

Спустя некоторое время люди увидели собаку. Она подползла к дому и села, покачиваясь. Затем животное рухнуло на землю.

Когда Ирина выбежала на улицу к собаке, она увидела много крови. «Никто ничего не видел. Люди не вышли. Меня это поражает – все закрылись, сидят, никто не реагирует. А если человека будут убивать, не дай бог, или что-то еще будет?» – возмущается горожанка.

По ее словам, погибшая собака не проявляла агрессии к людям. Ее звали Рыжик. Пес был бездомным либо из частного сектора.

«Не так давно в ребенка у нас стреляли, сейчас в собаку. Куда мы идем? Очень страшно», – отмечает Ирина.

В правоохранительные органы женщина не обращалась.

Просмотров всего: 1557

#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    3 часа назад

    да уж

  • Александр Невский

    Александр Невский
    2 часа назад

    Тот район-вообще отдельная резервация,там законы не действуют ,астрахановка

  • Marfa

    Marfa
    1 час назад

    На улице стреляют... А если рядом человек? Нужно было полицию вызвать.

  • Рыыыж

    Рыыыж
    1 час назад

    Твари

  • Tani

    Tani
    18 минут назад

    К сожалению, все к тому и ведет, если компетентные органы не примут меры к отлову бродячих собак (не важно агрессивная она или нет), то людям придется самим решать эту проблему!Причем, за живодерство есть уголовная ответственность, а вот за убийство животным человека никто ответственности не несет.

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