Неизвестные застрелили собаку в Благовещенске

Вечером 28 мая в Благовещенске была застрелена собака. Кто убил животное, неизвестно. О происшествии ИА «Амур.инфо» рассказала жительница дома, возле которого случилось происшествие.

По словам благовещенки Ирины, собаку застрелили около дома № 53 на улице Садовой. Это произошло около 22:45. В это время горожанка находилась дома, семья уже собиралась ложиться спать. «Мы услышали выстрелы, два громких выстрела было. Я не знаю, почему люди не вышли. Это не травматическое оружие. Мы побежали к окну», – рассказывает Ирина.

Спустя некоторое время люди увидели собаку. Она подползла к дому и села, покачиваясь. Затем животное рухнуло на землю.

Когда Ирина выбежала на улицу к собаке, она увидела много крови. «Никто ничего не видел. Люди не вышли. Меня это поражает – все закрылись, сидят, никто не реагирует. А если человека будут убивать, не дай бог, или что-то еще будет?» – возмущается горожанка.

По ее словам, погибшая собака не проявляла агрессии к людям. Ее звали Рыжик. Пес был бездомным либо из частного сектора.

«Не так давно в ребенка у нас стреляли, сейчас в собаку. Куда мы идем? Очень страшно», – отмечает Ирина.

В правоохранительные органы женщина не обращалась.