В Амурской области действуют 8 пожаров, один ликвидирован

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На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 9 природных пожаров, один из них на площади 4 гектара в Зейском районе ликвидирован. Действующими остаются 8 возгораний, 5 из которых локализованы в Свободненском, Шимановском и Селемджинском районах на общей площади 292 гектара.

Действующими остаются пожары в Зейском, Мазановском и Селемджинском районах на общей площади 258 гектаров.

На тушении пожаров задействовано 179 человек. Из них: парашютно-пожарная служба (40 человек), десантно-пожарная служба (19 человек), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (18 человек), летчики-наблюдатели (3 человека), лесная охрана (43 человека), государственная противопожарная служба (44 человека), служба спасения (5 человек), арендаторы (6 человек), привлеченное население (1 человек). Задействовано 33 единицы техники – вездеходы, тралы, мотовозы. На пожарах и авиапатрулированием занимаются три воздушных судна: один вертолет и два самолета.

По состоянию на 28 мая определены классы пожарной опасности в следующих районах: III класс пожарной опасности – в 16 районах области: Сковородинском Селемджинском, Магдагачинском, Тындинском, Свободненском, Белогорском, Архаринском, Бурейском, Ромненском, Завитинском, Октябрьском, Благовещенском, Мазановском, Серышевском, Зейском, Шимановском.

На всей в Амурской области с 6 апреля открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля – введен режим ЧС в лесах регионального характера. С 26 апреля с 19:00 по местному времени на территории всей Амурской области объявлен режим ЧС. 15 мая режим ЧС снят, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.