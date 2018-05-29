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На территорию благовещенского детсада упали ветки тополя (видео)

На территорию благовещенского детсада упали ветки тополя (видео)

Утром во вторник, 29 мая, на территорию благовещенского детского сада № 28 упали ветви тополя. Никто не пострадал. Родители переживают: на участке много старых тополей, которые угрожают безопасности детей.

«Сегодня привел ребенка в садик и увидел, что на территорию, где днем гуляет наша группа, упал тополь. Его спешно распиливали и убирали. Я успел записать видео, – рассказывает благовещенец. – Если бы это случилось днем, когда дети гуляли, кто-нибудь пострадал. Тополя старые, они хрупкие и опасные. Вот сейчас работой надо заняться, а я переживаю, что на ребенка прилетит тополь». На кадрах, снятых отцом воспитанника детского сада, видно, что упавшие ветки повредили заборчик.

Комментарии по поводу ситуации со старыми тополями на территории детского сада готовят и в учреждении, и в администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 1621

#дети #ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Хончо

    Хончо
    4 часа назад

    А с чего благовещенец решил что тополь упал? Почему его не могли спилить, в целях безопасности? Что за истеричка в штанах!

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    яжотец очередной

  • Ваня Сокол

    Ваня Сокол
    4 часа назад

    А чо в ООН не сделали запрос? Как-то мелко обошлись.

  • Ваня Сокол

    Ваня Сокол
    4 часа назад

    А чо в ООН не сделали запрос? Как-то мелко обошлись.

  • Ваня Сокол

    Ваня Сокол
    4 часа назад

    А чо в ООН не сделали запрос? Как-то мелко обошлись.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Сейчас все тополя попилят во всех детских садах!

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    3 часа назад

    Мир охватило сумасшествие безумных мамапап и СМИ дают им возможность поистерить (( Надо же ветки упали!!!

  • Мелисса

    Мелисса
    3 часа назад

    Неужели в тихую, безветренную погоду ветки вдруг сами взяли и отвалились?

    Может, в саду решили спилить тополь, а предварительно спилили некоторые ветки?

  • Zатмение

    Zатмение
    3 часа назад

    онаженовость от яжепапа

  • Хончо

    Хончо
    2 часа назад

    Мелисса

    Неужели в тихую, безветренную погоду ветки вдруг сами взяли и отвалились? Может, в саду решили спилить тополь, а предварительно спилили некоторые ветки?



    Яжеотец об этом не думает! У него истерика случилась!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Не хочу никого обидеть, но умственные способности комментаторов выше вызывают сомнения. Ветки что, исключительно в ветренную погоду ломаются? Я понял, надо было чтоб эти ветки на детей шлёпнулись и придавили. Вот тогда бы вы тут начали скулить. По сути, не думаю, что папаша просто так из-за пустяка шуметь начал. Ладно бы ещё мамаша.

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Не хочу никого обидеть, но умственные способности комментаторов выше вызывают сомнения. Ветки что, исключительно в ветренную погоду ломаются? Я понял, надо было чтоб эти ветки на детей шлёпнулись и придавили. Вот тогда бы вы тут начали скулить. По сути, не думаю, что папаша просто так из-за пустяка шуметь начал. Ладно бы ещё мамаша.



    так потому что их детей не касается



  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    Если не ёрничать, то действительно перед спилом большого дерева (в жилом секторе) сначала спиливают большие нижние ветки. Не знаю, почему так делали, но я лично несколько раз наблюдала такое.

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    1 час назад

    Завтра опять ветрище, кстати.

  • OB-1

    OB-1
    1 час назад

    Да все тополя эти давно спилить уже пора(((

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