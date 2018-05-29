На территорию благовещенского детсада упали ветки тополя (видео)

Утром во вторник, 29 мая, на территорию благовещенского детского сада № 28 упали ветви тополя. Никто не пострадал. Родители переживают: на участке много старых тополей, которые угрожают безопасности детей.

«Сегодня привел ребенка в садик и увидел, что на территорию, где днем гуляет наша группа, упал тополь. Его спешно распиливали и убирали. Я успел записать видео, – рассказывает благовещенец. – Если бы это случилось днем, когда дети гуляли, кто-нибудь пострадал. Тополя старые, они хрупкие и опасные. Вот сейчас работой надо заняться, а я переживаю, что на ребенка прилетит тополь». На кадрах, снятых отцом воспитанника детского сада, видно, что упавшие ветки повредили заборчик.

Комментарии по поводу ситуации со старыми тополями на территории детского сада готовят и в учреждении, и в администрации Благовещенска.