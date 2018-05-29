Президент принял отставку руководителей Якутии и Магаданской области и назначил двух врио

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В понедельник, 28 мая, президент Владимир Путин принял отставку глав сразу двух дальневосточных субъектов: Магаданской области и Республики Саха (Якутия). В тот же день глава государства назначил в эти регионы врио. Между тем Амурская область остается без руководства вторую неделю.

На сайте президента России опубликованы два указа о досрочном прекращении полномочий глав субъектов. В один день Владимир Путин принял отставку главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова и губернатора Магаданской области Владимира Печеного.

В этих же указах названы имена чиновников, которые будут временно исполнять обязанности руководителей субъектов. Республику Саха (Якутию) временно возглавил Айсен Николаев - бывший глава администрации Якутска. Врио губернатора Магаданской области стал Сергей Носов, который до этого занимал должность главы Нижнего Тагила.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Амурская область остается без губернатора с 18 мая 2018 года. Александр Козлов был назначен на должность федерального министра по развитию Дальнего Востока. За это время врио губернатора в Приамурье так и не был назначен.