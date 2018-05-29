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Президент принял отставку руководителей Якутии и Магаданской области и назначил двух врио

Президент принял отставку руководителей Якутии и Магаданской области и назначил двух врио
Фото: kremlin.ru

В понедельник, 28 мая, президент Владимир Путин принял отставку глав сразу двух дальневосточных субъектов: Магаданской области и Республики Саха (Якутия). В тот же день глава государства назначил в эти регионы врио. Между тем Амурская область остается без руководства вторую неделю.

На сайте президента России опубликованы два указа о досрочном прекращении полномочий глав субъектов. В один день Владимир Путин принял отставку главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова и губернатора Магаданской области Владимира Печеного.

В этих же указах названы имена чиновников, которые будут временно исполнять обязанности руководителей субъектов. Республику Саха (Якутию) временно возглавил Айсен Николаев - бывший глава администрации Якутска. Врио губернатора Магаданской области стал Сергей Носов, который до этого занимал должность главы Нижнего Тагила.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Амурская область остается без губернатора с 18 мая 2018 года. Александр Козлов был назначен на должность федерального министра по развитию Дальнего Востока. За это время врио губернатора в Приамурье так и не был назначен.

Просмотров всего: 1227

#губернатор #Дальний Восток #областная власть #российская власть

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Комментарии
Показать все (36) Обсудить на форуме
  • vitalii2673

    vitalii2673
    4 часа назад

    а нафига президенту эта амурская область, давно бы уже продал бы её китам, всё дело, всё равно мы тут рабы и никому мы не нужны

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    область полностью разорена эффективными менеджерами-никто не хочет брать на себя ответственность

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Чоб-то разорена? Абрамович разве не рвётся в область порулить?

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    Абрамов готов засучив рукава разгребать завалы прежних губернаторов

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    3 часа назад

    Братеев1Абрамов готов засучив рукава разгребать завалы прежних губернаторов


    Вы только расскажите нам по секрету куда он это разгребать будет. Мы бы рядом постояли. А то, как сами говорите, область нищая, же не манс па сис жур

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    выб не портили отношения с будущим губернатором

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    3 часа назад

    Братеев1выб не портили отношения с будущим губернатором


    А то что он сделает?

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    ну вы же знаете отношения по распределению бюджета

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    3 часа назад

    Братеев1ну вы же знаете отношения по распределению бюджета


    Откуда бы? Да вы не увиливайте, рассказывайте прямо. Заодно считайте агитация за будущего губернатора получится

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    пока выборы не назначены можно давать правдивую и честную информацию за кандидатов

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    3 часа назад

    Братеев1пока выборы не назначены можно давать правдивую и честную информацию за кандидатов


    Так давайте. Чего мне будет за мои нехвалебные речи от будущего губернатора Ивана Абрамова. Только честно и правдиво. Жду-волнуюс

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    Абрамов часто бывает в Белогорске и у вас есть все шансы пообщаться с ним-он открыт для общения с простыми людьми

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Братеев1

    выб не портили отношения с будущим губернатором



    О как!



    Во-первых, не губернатором, а в лучшем случае ВРИО.



    Во-вторых, кто бы его боялся? Шаг влево, шаг вправо и он на нарах.



  • Graf1977

    Graf1977
    3 часа назад

    10 дней область живет без губернатора и ни чего, все нормально функционирует, все органы власти работают в обычном режиме, может должность губернатора и не столь необходимая, может оптимизировать эту вакансию и продолжать дальше работать!

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Graf1977

    10 дней область живет без губернатора и ни чего, все нормально функционирует, все органы власти работают в обычном режиме, может должность губернатора и не столь необходимая, может оптимизировать эту вакансию и продолжать дальше работать!



    Я за.



  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    сидеть на нарах будет прежняя и нынешняя администрация-а Абрамов ни чем себя не запятнал

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Брюзга_недели

    Братеев1

    Абрамов готов засучив рукава разгребать завалы прежних губернаторов



    Вы только расскажите нам по секрету куда он это разгребать будет. Мы бы рядом постояли.


    А едроботам лишь бы примазаться к кормушке рядом постоять.



  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Братеев1

    сидеть на нарах будет прежняя и нынешняя администрация



    Кто ж их посадит?



    Они же памятник!



  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Братеев1

    сидеть на нарах будет прежняя и нынешняя администрация-а Абрамов ни чем себя не запятнал



    Гыг. А как он мог себя запятнать? Он же ничего не делал!



    Но, если вышлют на должность ВРИО, то придется что-то делать. Вот тогда и поглядим, чем этот цирк закончится.



  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    3 часа назад

    Oldlord
    Брюзга_недели

    Братеев1

    Абрамов готов засучив рукава разгребать завалы прежних губернаторов



    Вы только расскажите нам по секрету куда он это разгребать будет. Мы бы рядом постояли.


    А едроботам лишь бы примазаться к кормушке рядом постоять.





    Сами вы это слово. Трушебот

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    не мерьте всех по своим меркам-привыкли откаты брать

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Graf1977

    может оптимизировать эту вакансию и продолжать дальше работать!



    Оптимизируйте меня на эту должность.



    Я домик себе построю в живописном месте и уступлю кому-нибудь следующему.



    Обещаю не вредить!



  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    3 часа назад

    Братеев1сидеть на нарах будет прежняя и нынешняя администрация-а Абрамов ни чем себя не запятнал


    Ну про администрацию мы уже все поняли. А лично мне за мою точку зрения что будет? Страшный губернатор не приемлет инакомыслия?

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Oldlord

    Брюзга_недели

    Братеев1

    Абрамов готов засучив рукава разгребать завалы прежних губернаторов



    Вы только расскажите нам по секрету куда он это разгребать будет. Мы бы рядом постояли.


    А едроботам лишь бы примазаться к кормушке рядом постоять.



    Думаю, что около кормушки мало кто останется. Вряд ли кому нормальному захочется работать с Абрамовым



  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    с Абрамовым нас ждёт эпоха честности

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Братеев1

    с Абрамовым нас ждёт эпоха честности



    Ага. Довольно короткий анекдот



  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    Хмыку-ты прикормленный поэтому и против Абрамова

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Братеев1

    Хмыку-ты прикормленный поэтому и против Абрамова



    Гыг. Я сам кормлюсь. Поэтому мне по фиг кто будет губернатором.



  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    2 часа назад

    Хмык
    Братеев1

    Хмыку-ты прикормленный поэтому и против Абрамова



    Гыг. Я сам кормлюсь. Поэтому мне по фиг кто будет губернатором.





    Оне обедать ушли. После 13 часов ответят

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Братеев1

    с Абрамовым нас ждёт эпоха честности



    Наивный!



    Кто ж в здравом уме в вертикали власти честным будет?



  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Oldlord

    Graf1977

    может оптимизировать эту вакансию и продолжать дальше работать!



    Оптимизируйте меня на эту должность.

    Я домик себе построю в живописном месте и уступлю кому-нибудь следующему.

    Обещаю не вредить!



    Кому?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Не наш ли работать начал?

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    Инфо близкая к Московии, ИО назначат нам 4.06.2018 г. Пока идут консультации и уговоры будущего губернатора нашей области.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    ПИСЬМО

    Инфо близкая к Московии, ИО назначат нам 4.06.2018 г. Пока идут консультации и уговоры будущего губернатора нашей области.



    Неужели наша область такое днище, что еще и уговаривать надо?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    anschutka

    ПИСЬМО

    Инфо близкая к Московии, ИО назначат нам 4.06.2018 г. Пока идут консультации и уговоры будущего губернатора нашей области.



    Неужели наша область такое днище, что еще и уговаривать надо?



    А вы бы согласились возглавить область с миллиардными долгами и без перспектив их погашения?



  • ИТЛ

    ИТЛ
    1 час назад

    Я бы побоялся взять на себя ответственность за область когда у нас летают генералы ФСБ с криминальными авторитетами на не зарегистрированных дрыналётах, а правоохранительные органы даже уголовное дело не смеют возбудить. Хотя и дрындалёт навернулся и покойник имеется.

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