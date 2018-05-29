Дональд Трамп разрешил приманивать медведей беконом и пончиками: обзор прессы

Фото: republic.ru

Минтруда РФ не поддержало идею о том, что совершеннолетие в России должно наступать в 21 год; во Франции 22-летний эмигрант из Мали спас ребенка, падавшего с балкона; китайцам не нужен российский Дальний Восток. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Хотелось бы отметить публикацию «Российской газеты», где рассказывается о том, что министерство труда не поддержало идею минздрава о том, что совершеннолетие должно наступать в России в 21 год, а не в 18, как сейчас. Согласно «зарубленному» предложению, на молодых людей до 21 года должны были распространяться все запреты на приобретение табака, алкоголя и противозачаточных средств, а лечить их должны педиатры.

Газета напоминает, что в минздраве вообще гуляла мысль продлить детство до 30 лет – такая тенденция проявляется в мире, но здравомыслящим чиновникам показалось странным наблюдать за уже седовласыми дядями и тётями, предъявляющими паспорт при покупке, например, того же пива.

Также в номере

Еще из интересного я бы отметил заметку о том, что злыдень, враг природы Дональд Трамп отменил запрет предыдущего президента США Барака Обамы на охоту на медведиц с детенышами, на приманивание медведей беконом и пончиками (как известно, эти животные – большие лакомки), на отстрел с моторных лодок оленей и вообще на охоту в заповедных зонах. Наверняка Трамп и кошек не любит.

Интересны также публикации, посвященные актеру Александру Абдулову и писателю Алексею Сальникову – лауреату «Нацбеста» этого года. Но тут, я думаю, вы сами разберетесь.

Вам статья

В «Известиях» прочел о том, как во Франции 22-летний эмигрант из Мали спас ребенка, который чуть не сорвался с балкона на пятом этаже. Прогуливаясь по городу и случайно подняв голову, малиец увидел мальца, который из последних сил удерживался за ограждения. Не раздумывая, парень буквально взлетел – где по водосточной трубе, где по другим балконам, а где и просто по стене – под крышу дома и спас пацаненка, который уже готов был вот-вот разжать пальцы.

Пишут, что малийца собирается принять президент Франции Макрон.

Очень интересно

Далее «Амурская правда», где рассказывается об инциденте в благовещенском детском саду – из заведения сбежала 4-летняя девочка. Отмечается, что ребенка нашли меньше чем за полчаса, но за это время она успела дважды перейти дорогу.

Что теперь? Теперь, как водится у нас, должны провести проверку всех детсадов. Дабы не повторились подобные случаи, следует разработать спецпамятку для родителей, заборы необходимо усилить колючей проволокой, ну и, пожалуй, по периметру установить наблюдательные вышки. Если не поможет и это, придется через проволоку пропустить ток. Пишут, что виновных накажут. Но кто эти виновные? Вся та комиссия, которая принимала садик к использованию? Остальные вопросы (а их много) задавайте сами, а меня ждет «Комсомолка».

На посошок

Завершаю обзор «Комсомольской правдой», в которой можно прочесть о том, что китайцам совсем не нужен наш Дальний Восток (если мы с него валим, то зачем думать, что китайцы дурнее?). Или о том, как себя ретушируют (или фотошопируют) наши так называемые звезды (в их числе вы увидите Семенович).

Но я заострю ваше внимание на небольшой заметке о том, что россиянам предлагают поучаствовать в налоговой и пенсионной реформах путем выворачивания собственных карманов: здесь о повышении налога на добавленную стоимость и увеличении пенсионного возраста.

Заметка – повторю – небольшая, не особо-то и заметная. Но прочитать ее следует. Ну так, для общего развития.