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Хоккеисты космодрома Восточный завершили сезон двумя победами

Хоккеисты космодрома Восточный завершили сезон двумя победами
Фото: russian.space

26 мая команда «Космодром Восточный» приняла участие в товарищеском матче между командами Амурской области и Еврейской автономной области. Состязание прошло в поселке Новобурейский на крытой ледовой арене «Снежная королева», и в нем хоккеисты космодрома праздновали победы.

За звание лучших боролись три команды: «Космодром Восточный», «Беркут» (Облученский район ЕАО) и «Молот» (поселок Архара). Хоккеисты космодрома завершили игру с «Беркутом» победой со счетом 11:3. Вторую игру – с командой «Молот» – команда космодрома также выиграла с большим отрывом – 14:5, сообщает ЦЭНКИ.

«Космодром Восточный» – это команда хоккеистов любителей и профессионалов из состава сотрудников Космического центра «Восточный». Она сформировалась несколько лет назад, хоккеисты успешно выступали на соревнованиях районного и областного уровней, а теперь на различных соревнованиях представляют филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – Космический центр «Восточный».

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#космодром #спорт

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