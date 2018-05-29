В прокуратуре обозначили конкретные претензии к благовещенскому «Реалу»

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Установлено, в частности, что при эксплуатации подвального этажа торгового центра «допущено изменение функционального назначения отдельных помещений, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности». Также без соответствующего проекта допущена надстройка четвертого этажа здания.

В отдельных помещениях «Реала» нет пожарной сигнализации. Некоторые помещения не оборудованы автоматической установкой пожаротушения.

Установлено, что эвакуационные выходы в здании недостаточно широкие. На путях эвакуации людей при пожаре нет аварийного (эвакуационного) освещения.

Кроме того, к северной наружной стене здания возведена самовольная пристройка, используемая для размещения бара. В результате северо-западная лестничная клетка, соединяющая три этажа здания, фактически заблокирована помещением пристроенного бара. Таким образом, отсутствует выход наружу на прилегающую к зданию территорию.

В ведомстве также отмечают, что класс конструктивной пожарной опасности пристраиваемого помещения (бара) не соответствует классу конструктивной пожарной опасности здания торгового центра.

Всего в торговом центре обнаружено более 200 нарушений требований пожарной безопасности

Как сообщало Амур.инфо, «Реал» не работает с 25 мая по решению суда. Прокуратура требует от руководства торгового центра обеспечить безопасность граждан, только после этого ТЦ снова откроется. При этом сотрудники «Реала» утверждают, что «все, что могло угрожать жизни и здоровью посетителей с точки зрения пожарной системы», уже устранено.