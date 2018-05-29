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сегодня, 07:55 1

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя и три выходных дня

Жители России на следующей рабочей неделе отработают шесть дней. Суббота при этом будет сокращенным рабочим днем. А затем россияне будут отдыхать три дня, сообщили в пресс-службе Роструда.

Следующая рабочая неделя стала шестидневной в связи с празднованием Дня России. Суббота, 9 июня, станет для граждан РФ рабочим днём, в то время как понедельник, 11 июня, будет выходным.

Также в Роструде сообщили, что рабочий день 9 июня станет короче на один час.

Как пишет ИА Regnum, до 2002 года День России официально назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Праздник в качестве государственного был утверждён в 1992 году.

В День России, 12 июня, в Кремле президент вручает государственные премии, в Москве на Красной площади проходят торжества, которые оканчиваются праздничным салютом.

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#жизнь

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