В Благовещенске дети напомнили водителям об опасности скорости

В Благовещенске сотрудники полиции организовали и провели профилактическую акцию «Скорость важна только в спорте!» Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме нарушения скоростного режима и как следствие – ДТП с тяжелыми последствиями.

Юные представители различных спортивных школ и федераций города, а также Амурского регионального детского общественного движения «Юный амурчанин» пришли в спортивной форме и спортивным инвентарем. Всего на площади имени Ленина собрались примерно 100 спортсменов.

Случайными участниками акции стали около 30 водителей. Они получили от ребят напутственное слово о необходимости соблюдения скоростного режима и пожелание быть достойным примером для юных участников дорожного движения. Ребята вручили водителям красочные тематические листовки.

Как отмечают автоинспекторы, все водители положительно оценили масштабное мероприятие и предложили как можно чаще привлекать юных горожан к подобным акциям.

В завершение мероприятия спортсмены отделения лыжных гонок детской юношеской спортивной благовещенской школы № 7 прокатились на лыжероллерах по набережной и вручили листовки прохожим.