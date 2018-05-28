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28мая
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сегодня, 20:07 1

В Благовещенске дети напомнили водителям об опасности скорости

В Благовещенске дети напомнили водителям об опасности скорости

В Благовещенске сотрудники полиции организовали и провели профилактическую акцию «Скорость важна только в спорте!» Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме нарушения скоростного режима и как следствие – ДТП с тяжелыми последствиями.

Юные представители различных спортивных школ и федераций города, а также Амурского регионального детского общественного движения «Юный амурчанин» пришли в спортивной форме и спортивным инвентарем. Всего на площади имени Ленина собрались примерно 100 спортсменов.

Случайными участниками акции стали около 30 водителей. Они получили от ребят напутственное слово о необходимости соблюдения скоростного режима и пожелание быть достойным примером для юных участников дорожного движения. Ребята вручили водителям красочные тематические листовки.

Как отмечают автоинспекторы, все водители положительно оценили масштабное мероприятие и предложили как можно чаще привлекать юных горожан к подобным акциям.

В завершение мероприятия спортсмены отделения лыжных гонок детской юношеской спортивной благовещенской школы № 7 прокатились на лыжероллерах по набережной и вручили листовки прохожим.

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#дети #закон #транспорт

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Комментарии
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  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    2 часа назад

    Милые дети, хорошее дело делаете, жаль только, что вас не услышат те дебилы, которые летят "на бреющем" по "новотройке" на жёлтый.. А жаль...

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