Телемарафон «Крылья» помог Арсению Реснянскому встать на путь выздоровления

3 июня в Благовещенске стартует телемарафон «Альфа-канала» «Крылья». В преддверии благотворительного мероприятия Амур.инфо рассказывает читателям истории тех детей, кому будут помогать благотворители, и тех, кому уже помогли. Один из этих детей – Арсений Реснянский.

С пятимесячного возраста благовещенец лечился в Южной Корее, а недавно перенес очередную операцию, которую сделали в Москве. Тяжелые жизненные испытания не сломили дух маленького Арсения. Он не перестает улыбаться, когда боль его не беспокоит. В начале мая Арсений перенес очередную операцию. Чтобы растянуть кожу, на боку мальчика установили эспандер.

«Сделали надрез над лопаткой, сформировали карман под кожей. Туда установили эспандер. Это силиконовая подушечка, которая растягивается физраствором, и кожа увеличивается. В дальнейшем, чтобы ее на следующей операции, когда будет реконструкция кишечника, переместить на живот», – рассказывает мама Арсения Ольга Реснянская.

Без новой кожи очередные швы мальчику не наложить. С эспандером Арсений будет ходить три-четыре месяца. А это значит, что спать на этом боку нельзя, как и сильно резвиться. А это самое сложное для трехлетнего малыша.

Еще одно испытание для Арсения – капельница, из-за которой он ежедневно больше 10 часов прикован к дивану. Диагноз Арсения – синдром короткой кишки. Три года мальчик провел на больничной койке в Южной Корее. Перенес 23 операции. И только в прошлом году узнал, каково жить вне больничных стен. «Он очень долго все разглядывал», – вспоминает мама малыша.

В Москву Арсений с мамой переехал осенью 2017 года. Ребенка лечат врачи детской клинической больницы. Семья снимает квартиру. В Корее мальчику удалили 60 % тонкого кишечника. Арсению предстояла трансплантация, но российские медики делают все, чтобы этого избежать. Переезд в мальчика с мамой в Москву стал возможен отчасти благодаря телемарафону «Крылья». В прошлом году семья объявляла спецсбор, чтобы погасить многомиллионный долг перед корейской клиникой. Часть денег удалось собрать на марафоне «Крылья». Благотворители перечислили Арсению почти полмиллиона рублей.

«Я хотела бы сказать всем большое спасибо, что существуют такие люди, которые помогают как раз таким мамам и деткам двигаться дальше. Люди, которые дают нам крылья, чтобы мы летели к своей мечте и чтобы она осуществлялась», – благодарит всех, кто участвовал в судьбе ее сына, Ольга Реснянская.

Еще одна мечта Ольги – объединение их семьи. В родной Константиновке живет брат-близнец Арсения – Артемий. Он не видел маму и брата больше трех лет. Но скоро встреча обязательно случится. А телемарафон «Крылья» в предстоящее воскресенье продолжит исполнять мечты новых героев, которые остро в этом нуждаются.