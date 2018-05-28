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Судебные приставы: ТРЦ «Реал» закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности

Судебные приставы: ТРЦ «Реал» закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Амурской области прокомментировало закрытие торгово-развлекательного центра «Реал» в Благовещенске. В ответе на запрос редакции ИА «Амур.инфо» ведомство сообщило, что «Реал» закрыт из-за нарушений требований пожарной безопасности.

«Судебные приставы Амурской области запретили использовать одно из коммерческих зданий областного центра в связи с наличием нарушений требований пожарной безопасности. На исполнении в отделе судебных приставов Амурской области находится исполнительное производство о запрете использования здания для осуществления деятельности, связанной с нахождением в нем людей», – сообщает амурское управление Федеральной службы судебных приставов. Основанием для возбуждения исполнительного производства послужило вступившее в законную силу решение Благовещенского городского суда по иску прокурора Благовещенска.

Так как решение суда о запрете использования здания подлежит немедленному исполнению, получив исполнительный документ, судебные приставы немедленно вынесли постановление о возбуждении исполнительного производства. Должник, в ведении которого находится объект, был уведомлен надлежащим образом о возбуждении исполнительного производства. Также его предупредили об ответственности за неисполнение требований судебного пристава, предусмотренной статьей 17.15 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».

В соответствии с требованием исполнительного документа деятельность объекта приостановлена и прекращена до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Двери в здании опечатали. Исполнение решения суда находится на контроле судебных приставов.

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#закон #торговля

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