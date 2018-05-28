Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:00 0

В День защиты детей в Благовещенске не будут продавать алкоголь

В День защиты детей в Благовещенске не будут продавать алкоголь
Фото: medic-dok.ru

В областном центре Приамурья не будут продавать алкогольные напитки в День защиты детей и в день выпускных вечеров. Таким образом, 1 и 23 июня в магазинах Благовещенска нельзя продавать спиртное.

В соответствии с законом Амурской области «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области», продажа алкогольной продукции запрещена за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий. Продавать алкоголь нельзя в местах проведения мероприятий, а также на прилегающих к ним территориях в границе 700 метров.

Просмотров всего: 203

#закон #праздники #торговля

распечатать


Общество 1

В Благовещенске дети напомнили водителям об опасности скорости
Происшествия

Судебные приставы: ТРЦ «Реал» закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности
Происшествия 1

Решение о временном закрытии «Реала» в Благовещенске принял суд
Происшествия

По факту кражи велосипеда из многоэтажки Благовещенска возбуждено уголовное дело
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь