В День защиты детей в Благовещенске не будут продавать алкоголь

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В соответствии с законом Амурской области «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области», продажа алкогольной продукции запрещена за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий. Продавать алкоголь нельзя в местах проведения мероприятий, а также на прилегающих к ним территориях в границе 700 метров.