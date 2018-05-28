В День защиты детей в Благовещенске не будут продавать алкоголь
В областном центре Приамурья не будут продавать алкогольные напитки в День защиты детей и в день выпускных вечеров. Таким образом, 1 и 23 июня в магазинах Благовещенска нельзя продавать спиртное.
В соответствии с законом Амурской области «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области», продажа алкогольной продукции запрещена за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий. Продавать алкоголь нельзя в местах проведения мероприятий, а также на прилегающих к ним территориях в границе 700 метров.
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