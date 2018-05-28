Проект благоустройства Белогорска прошел публичную защиту

Конкурсный проект Белогорска по реконструкции парка имени Дзержинского прошел публичную защиту. Перед экспертами, членами межведомственной рабочей группы и членами федеральной конкурсной комиссии выступил глава Белогорска Станислав Мелюков и руководитель дизайнерской студии, разработавшей дизайн-проект реконструкции парка, Елена Хламова.

Белогорск в числе других восьми городов Дальнего Востока претендуют на получение федеральных средств, предназначенных на благоустройство. Защита проекта состоялась в рамках всероссийского конкурса «Формирование комфортной городской среды» среди малых городов и исторических поселений».

Из 434 допущенных к конкурсу заявок в финалисты вышли 198 территорий. Из них лишь 4 % – это дальневосточные территории, представленные четырьмя субъектами.

В группе «малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек» публичную защиту прошли 38 городов. Из них Дальний Восток представлен лишь двумя городами. Белогорск стал единственным финалистом в своей подгруппе от Амурской области. В категории «малые города до 10 тысяч человек» от Приамурья финальную защиту прошло ЗАТО Циолковский.

Победители финала всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях будут объявлены 29 мая.