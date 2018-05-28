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Проект благоустройства Белогорска прошел публичную защиту

Проект благоустройства Белогорска прошел публичную защиту

Конкурсный проект Белогорска по реконструкции парка имени Дзержинского прошел публичную защиту. Перед экспертами, членами межведомственной рабочей группы и членами федеральной конкурсной комиссии выступил глава Белогорска Станислав Мелюков и руководитель дизайнерской студии, разработавшей дизайн-проект реконструкции парка, Елена Хламова.

Белогорск в числе других восьми городов Дальнего Востока претендуют на получение федеральных средств, предназначенных на благоустройство. Защита проекта состоялась в рамках всероссийского конкурса «Формирование комфортной городской среды» среди малых городов и исторических поселений».

Из 434 допущенных к конкурсу заявок в финалисты вышли 198 территорий. Из них лишь 4 % – это дальневосточные территории, представленные четырьмя субъектами.

В группе «малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек» публичную защиту прошли 38 городов. Из них Дальний Восток представлен лишь двумя городами. Белогорск стал единственным финалистом в своей подгруппе от Амурской области. В категории «малые города до 10 тысяч человек» от Приамурья финальную защиту прошло ЗАТО Циолковский.

Победители финала всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях будут объявлены 29 мая.

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#Белогорск #конкурсы

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    администрация защищалась от населения

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    3 часа назад

    братеев, ты реальное недоразумение, всякую чушь пишешь...

    Человек пытается в город 100 млн федеральных денег привлечь, а у тебя не хватает мозгов что -нибудь дельное написать... только гавкать на форуме...

  • IgorNikolaev

    IgorNikolaev
    3 часа назад

    Молодцы !!!!

  • непонятно

    непонятно
    3 часа назад

    Интересно - а сможет ли министр по развитию ДВ отстоять дальневосточные города, которых с гулькин нос в финале конкурса? Вот где реальная работа по развитию Дальнего Востока - помочь привлечь этим городам 400 миллионов на благоустройство!!!

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    2 часа назад

    Ушли губернаторы Якутии и Магаданской области. Ио Магаданской назначен сразу с указом об отставке Печеного

  • AК-47

    AК-47
    2 часа назад

    тоже из Белогорска

    братеев, ты реальное недоразумение, всякую чушь пишешь...

    Человек пытается в город 100 млн федеральных денег привлечь, а у тебя не хватает мозгов что -нибудь дельное написать... только гавкать на форуме...



    пока идет распределение портфелей,лдпрня будет в лице братеевых и иже с ними круглосуточно пасти форум

    труша,по всей видимости,попросили временно не пороть чушь,дабы лдпр не несло репутационных потерь

    а тут всякие анонимы несут хрень и вроде у партии руки чисты

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    2 часа назад

    Всё серьезно

    Ушли губернаторы Якутии и Магаданской области. Ио Магаданской назначен сразу с указом об отставке Печеного



    Не там разместила, сори ((

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    пытается или привлёк это разные вещи

  • natkapova

    natkapova
    1 час назад

    Человек сначала продал пол Белогорска, в том числе и Дзержинский, а теперь оставшийся маленький кусочек якобы для людей (для пиара) обустраивает...

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Братеев, идут процедуры конкурсные, неужели это так трудно понять?

    Там куча городов, у всех свои лобби, Татарстан, Башкирия и прочие западные регионы. В защите обязательно должны были участвовать глава, представитель разработчика проекта и представитель субъекта. От Амурской области от МинЖКХ никого не было, не смогли / не успели взять билеты, так как надо было быстро решать, а в области фактически безвластие, некому решение принять.

    Почти всем городам проекты делали москвичи, они же помогают городам защищаться. А тут приехали с дикого Дальнего Востока, все сами сделали. При этом на предварительном отборе Белогорск занял в своей категории от 50 до 100 тысяч жителей 6 место из 38 прошедших в финал.

    Непросто дальневосточникам пробиться без всякой поддержки, порадовался бы...

    А ты, блин, тут скулишь, братеев...

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    скулит собака-и не фиг тут всех оскорблять

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    natkapova

    Человек сначала продал пол Белогорска, в том числе и Дзержинский, а теперь оставшийся маленький кусочек якобы для людей (для пиара) обустраивает...



    Чушь несёте...парк для пиара... 100 млн рублей в город для пиара... идиотизм зашкаливает...

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    удален

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    удален

  • IgorNikolaev

    IgorNikolaev
    1 час назад

    Братеев1

    администратор удалите эту не адекватную женщину-она кусается



    Я вообще не понимаю Вас , прочитайте новость внимательно , и порадуйтесь что хоть кто то из Амурской области дошли до этого этапа , и думаю очень много работы нужно было провести что бы добиться таких результатов!!!

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    так ещё и победителя не назвали а уже крик до поднебесной

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    никто ж не против что б Белогорск получил премию-только не надо из этого делать всенародную славу Мелюкову

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Братеев1

    никто ж не против что б Белогорск получил премию-только не надо из этого делать всенародную славу Мелюкову



    Сделай всенародную славу Абрамову. Расскажи, как он привлек в область хоть один рубль.



  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Как станет губернатором-каждый день писать будем

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    а пока у Мелюкова одни командировочные траты

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Братеев1

    а пока у Мелюкова одни командировочные траты



    А что у Абрамова?



  • AК-47

    AК-47
    59 минут назад

    Так лдпрня и так в твоем лице,братеев-(сирожа?) поет тут во славу абрамову,которого внезапно вспомнили неделю назад

  • AК-47

    AК-47
    58 минут назад

    удален

  • Братеев1

    Братеев1
    56 минут назад

    удален

  • AК-47

    AК-47
    54 минуты назад

    3.1

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