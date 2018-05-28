В августе в Приамурье на неделю заедет международный автопробег

Фото: aviales.ru

В начале августа в Амурскую область приедут участники международного автопробега. Во время него пройдут мероприятия информационной кампании по запрету выжигания сухой травы и соблюдения правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих территориях. Участники сделают длительные остановки в трех городах Приамурья.

По планам с 3 по 4 августа автопробег прибудет в Сковородино, с 5 по 7 августа остановка запланирована в Шимановске, а с 8 по 10 – в Благовещенске.

Именно 10 августа в областном центре должны пройти основные мероприятия – фотовыставка, посвященная героической работе пожарных в труднодоступных местах, а также демонстрация пожарного оборудования и снаряжения. Мероприятия планируется провести с 15:00 до 19:00, однако точное место еще не определено, рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ.

II Международный автопробег «Москва – Владивосток – Токио» совместно с Морским Арт Клубом стартовал 26 мая с Красной площади. Во время автопробега будут проводиться мероприятия информационной кампании «Останови огонь!», говорится на федеральном сайте Авиалесоохраны.

«Работники парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана" примут участие в эколого-просветительских противопожарных мероприятиях региональных властей о сбережении лесных ресурсов страны, проведут мастер-классы с местным населением, волонтерами, добровольцами о работе авиапожарных с демонстрацией лесопожарного оборудования, продемонстрируют уникальные фотографии, отражающие борьбу с огненной стихией на территории Сибири и Дальнего Востока (Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей, республик Тыва и Якутии), которые будут представлены на фотовыставках в городах Улан-Удэ, Чите, Благовещенске и Владивостоке и других городах автопробега», написано на сайте ведомства.

В перечень больших и малых городов, где планируются многодневные остановки автоколонны, входят: Москва, Сергиев Посад, Суздаль, Городец, Ульяновск, Димитровград, Казань, Иннополис, Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Красноярск, Иланский, Зима, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Чернышевск, Сковородино, Шимановск, Благовещенск, Биробиджан, Хабаровск, Уссурийск, Хасан, Находка, Владивосток.

Глобальная цель проекта «Резервы человечества», в рамках которого пройдет автопробег – это привлечение внимания и объединение усилий общества к решению общечеловеческих проблем, в том числе в области охраны окружающей среды, здоровья, сохранения культурных ценностей, укрепления международных отношений.

Организатором автопробега выступает межрегиональная общественная организация «Морской Арт Клуб». Проект осуществляется при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Посольства Японии в России, Рослесхоза, ФБУ «Авиалесоохрана», Российского Союза боевых искусств, Внешторгклуба, Культурного фонда Морихиро Ивата, Благотворительного фонда «Сохрани Жизнь» и других общественных и государственных организаций.

II Международный автопробег «Москва – Владивосток – Токио» представляет собой уникальный интерактивный культурно-образовательный проект, который проводится в рамках Года Японии в России и Года России в Японии. Маршрут автопробега предполагает создание «Золотого пояса России», который соединяет Европу и Азию, восточную и западную культуру.

Завершится мероприятие прибытием участников во Владивосток на Восточный экономический форум 5–13 сентября.