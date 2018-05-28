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сегодня, 17:19 1

Решение о временном закрытии «Реала» в Благовещенске принял суд

Решение о временном закрытии «Реала» в Благовещенске принял суд
Фото: all-malls.ru

В прокуратуре Амурской области прокомментировали временное закрытие торгового центра «Реал» в Благовещенске. В ведомстве сообщили, что соответствующее решение принял суд. Причиной, как и предполагалось ранее, стали проблемы с пожарной безопасностью в здании.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» прокурор Виталий Балов, некоторое время назад прокуратура Благовещенска и отдел надзорной деятельности по городу провели в торговом центре «Реал» проверку. Были выявлены нарушения пожарной безопасности. Поскольку они не были устранены, городская прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы обязать руководство «Реала» устранить выявленные нарушения. Пока заявление находится на рассмотрении, но суд по заявлению прокурора 25 мая принял обеспечительные меры, и эксплуатация торгового центра была приостановлена.

Виталий Балов не уточнил конкретных нарушений пожарной безопасности, которые были выявлены в «Реале», но отметил, что их много. От руководства торгового центра требуют обеспечить безопасность граждан.

Тем временем сотрудники спортивного клуба, расположенного в «Реале», ранее писали в социальных сетях, что «все, что могло угрожать жизни и здоровью посетителей с точки зрения пожарной системы», уже устранено.

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#закон #происшествия #суды #торговля

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Комментарии
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  • Assi

    Assi
    1 час назад

    Проверка конечно же была проведена после трагедии в "Зимней вишне? До этого наших пожарников всё устраивало? И решение суд принял аккурат в день когда завели уголовное дело на главу МЧС Кемерово. Детский медицинский центр очень жаль.. Водила туда дочку, а теперь что делать и не знаем..

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