Решение о временном закрытии «Реала» в Благовещенске принял суд

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Как рассказал ИА «Амур.инфо» прокурор Виталий Балов, некоторое время назад прокуратура Благовещенска и отдел надзорной деятельности по городу провели в торговом центре «Реал» проверку. Были выявлены нарушения пожарной безопасности. Поскольку они не были устранены, городская прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы обязать руководство «Реала» устранить выявленные нарушения. Пока заявление находится на рассмотрении, но суд по заявлению прокурора 25 мая принял обеспечительные меры, и эксплуатация торгового центра была приостановлена.

Виталий Балов не уточнил конкретных нарушений пожарной безопасности, которые были выявлены в «Реале», но отметил, что их много. От руководства торгового центра требуют обеспечить безопасность граждан.

Тем временем сотрудники спортивного клуба, расположенного в «Реале», ранее писали в социальных сетях, что «все, что могло угрожать жизни и здоровью посетителей с точки зрения пожарной системы», уже устранено.