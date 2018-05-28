Благовещенец выступил на «Поле Чудес»

В пятницу, 25 мая, на Первом канале в программе «Поле Чудес» выступил Александр Суняйкин из Благовещенска. Мужчина сыграл на гармошке, подарил ее Леониду Якубовичу и спел песню про пилота, так как знает, что ведущий любит авиацию.

Благовещенец играл в третьей, заключительной, тройке игроков. Якубович озвучил задание: «Его величество император Павел I запретил подданным называть домашних животных кличкой Машка. Дело в том, что его жену звали Марией. А какое еще слово запретил император употреблять в разговорах при почтовой переписке, потому что сам он был – какой?» Слово из восьми букв начал угадывать первый игрок – Александр Суняйкин.

Но сначала он попросил: «Цветы – в студию!» Вручив букеты соперницам, мужчина одарил ведущего сувенирами из Сибири. Затем достал маленькую гармонь, сыграл и спел. Сектор «Плюс» дал Александру право открыть любую букву в загаданном слове из восьми букв. Игрок открыл первую – «К».

В это время ведущий расспрашивал благовещенца: «Вы что заканчивали?» «Я закончил музыкальную школу, потом музыкальное училище в Благовещенске. А потом поступил в Государственную консерваторию в Новосибирске», – ответил Александр. «А жена ваша?» – уточнил Якубович. «Разведен, холост», – отрапортовал игрок, после чего ведущий пожал ему руку и обнял. «Но сын есть, Никитка», – добавил Александр.

Следующая попытка Александра угадать слово была безуспешной. Слово «курносый» отгадала его соперница.

«А вчера меня в Поле Чудес показывали!» – написал Александр Суняйкин в аккаунте в социальной сети. Он поделился видеозаписью своего выступления на Первом канале. Подписчики поздравили благовещенца с таким успехом.