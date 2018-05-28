С начала года 9 амурчан стали гордостью России

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«Истории простых людей, о чьих подвигах знают немногие» – таков эпиграф к каждому человеку и целой статье, посвященной ему и его заслугам. В проекте 6 рубрик: спасение, благотворительность, помощь, наука, спорт, хорошее дело.

В рубрике «Спасение» отметили с начала года сразу трех жителей Амурской области. Один из них – горняк Сергей Калашников из Экимчана, который осенью 2017 года, рискуя жизнью, спасал пилотов, разбившегося самолета.

Отметили в проекте и подвиг двух школьников из Свободного, которые спасли людей из горящего дома.

Всех троих представили к награде, а храбрых мальчиков поздравил министр федерального МЧС Владимир Пучков во время визита в Приамурье.

В рубрике «Благотворительность» рассказали о благовещенке Татьяне Радьковой, которая занимается социально-педагогической поддержкой детей с инвалидностью.

А в рубрике «Спорт» – про тренера Евгения Сафронова, который организовал секцию по греко-римской борьбе для слабослышащих детей. Один из воспитанников спортсмена – Александр Моисейченко – завоевал золото мирового первенства.

Больше всего амурчан оказалось в рубрике «Хорошее дело». К примеру, менеджер из Благовещенска Светлана Оленникова, которая участвует в движении «Больничный клоун» и меняет офисный костюм на красный нос, чтобы развеселить лежащих в больнице детей.

Городской спасатель Екатерина Баликоева придумала и воплотила в жизнь проект по созданию фотоальбомов для детей из социальных учреждений.

Координатор волонтерского движения «Амур 13» Людмила Сузун обратила на себя внимание благодаря популяризации тыквы. Знакомый волонтер из Краснодара во время наводнения 2013 года посоветовал ей провести фестиваль, посвященный этой культуре. Чем Людмила и занималась несколько лет подряд, заслужив в итоге титул «Тыквенная королева».

Активиста Сергея Утенбергенова в 2018 году отметили за создание «Ассоциации пожилых людей» еще в 2006 году, а затем и Общественного института пожилого человека. Благодаря Сергею Айтугановичу благовещенские пенсионеры учат китайский язык, постигают азы компьютерной грамотности, ведут активный образ жизни.

Педагоги–супруги из Ивановки прославились благодаря тому, что в память о погибшей дочери вырастили краснокнижные лотосы Комарова на озере в самом центре села. Это достижение даже попало в Книгу рекордов России, потому что водоем считается северным, и по всем законам природы эти редкие цветы расти в нем не могут.

Гордостью страны с 2014 года считается еще 21 амурчанин: