С начала года 9 амурчан стали гордостью России
С начала 2018 года имена 9 жителей Амурской области внесли на карту региона всероссийского проекта «Гордость России». Проект рассказывает о людях, которые проявили себя в разных сферах жизни: занимаются благотворительностью, спасли кого-то от гибели или добились спортивных достижений. За несколько лет в проекте отметили 30 амурчан.
«Истории простых людей, о чьих подвигах знают немногие» – таков эпиграф к каждому человеку и целой статье, посвященной ему и его заслугам. В проекте 6 рубрик: спасение, благотворительность, помощь, наука, спорт, хорошее дело.
В рубрике «Спасение» отметили с начала года сразу трех жителей Амурской области. Один из них – горняк Сергей Калашников из Экимчана, который осенью 2017 года, рискуя жизнью, спасал пилотов, разбившегося самолета.
Отметили в проекте и подвиг двух школьников из Свободного, которые спасли людей из горящего дома.
Всех троих представили к награде, а храбрых мальчиков поздравил министр федерального МЧС Владимир Пучков во время визита в Приамурье.
В рубрике «Благотворительность» рассказали о благовещенке Татьяне Радьковой, которая занимается социально-педагогической поддержкой детей с инвалидностью.
А в рубрике «Спорт» – про тренера Евгения Сафронова, который организовал секцию по греко-римской борьбе для слабослышащих детей. Один из воспитанников спортсмена – Александр Моисейченко – завоевал золото мирового первенства.
Больше всего амурчан оказалось в рубрике «Хорошее дело». К примеру, менеджер из Благовещенска Светлана Оленникова, которая участвует в движении «Больничный клоун» и меняет офисный костюм на красный нос, чтобы развеселить лежащих в больнице детей.
Городской спасатель Екатерина Баликоева придумала и воплотила в жизнь проект по созданию фотоальбомов для детей из социальных учреждений.
Координатор волонтерского движения «Амур 13» Людмила Сузун обратила на себя внимание благодаря популяризации тыквы. Знакомый волонтер из Краснодара во время наводнения 2013 года посоветовал ей провести фестиваль, посвященный этой культуре. Чем Людмила и занималась несколько лет подряд, заслужив в итоге титул «Тыквенная королева».
Активиста Сергея Утенбергенова в 2018 году отметили за создание «Ассоциации пожилых людей» еще в 2006 году, а затем и Общественного института пожилого человека. Благодаря Сергею Айтугановичу благовещенские пенсионеры учат китайский язык, постигают азы компьютерной грамотности, ведут активный образ жизни.
Педагоги–супруги из Ивановки прославились благодаря тому, что в память о погибшей дочери вырастили краснокнижные лотосы Комарова на озере в самом центре села. Это достижение даже попало в Книгу рекордов России, потому что водоем считается северным, и по всем законам природы эти редкие цветы расти в нем не могут.
Гордостью страны с 2014 года считается еще 21 амурчанин:
- – кладовщица Лариса Пантищева, которая вместе с мужем спасла на пожаре соседей;
- – бизнесмен Виталий Михайлов, организовавший приют для бездомных;
- – общественница Марина Гайдай, которая сама, будучи в инвалидном кресле, активно борется за права людей с особыми потребностями;
- – Татьяна Мельникова из Белогорска за то, что печет торты на дни рождения детей с инвалидностью;
- – кадет Сергей Царьков, спасший из воды женщину и ее питомца;
- – студент Игорь Дорошенко, который во время учебы в Китае бросился в ледяную воду, чтобы спасти пожилого китайца, тогда как сородичи мужчины, в том числе правоохранители, просто наблюдали, как тот тонет;
- – замначальника благовещенского отряда МЧС Эдуард Маканников – за обучение детей навыкам спасателей;
- – егерь Виктор Сороковой, создавший в Ивановке «Дом природы» для выхаживания диких животных;
- – научный сотрудник Николай Ульянычев, который без медицинского образования разработал аппарат для диагностики болезней дыхательных путей;
- – райчихинский водитель Сергей Златоуст, спасший из горящего дома троих детей;
- – Роман Матуйзо – за создание КФХ на заброшенной земле;
- – инженер Евгений Лисицын, создавший общественную организацию борьбы с браконьерами «Стоп сеть!»;
- – столяр Александр Лещенко – за восстановление старинной усадьбы за свой счет;
- – режиссер Антонина Архипенко, которая в 2015 году четверть века была руководителем народного театра в селе Овсянка Зейского района;
- – врач Александр Крысанов из Усть-Нюкжи – за сорокалетнюю работу в эвенкийском селе;
- – замдиректора Амурской областной научной библиотеки Оксана Праскова, которая вместе с единомышленниками создала уличные книгообменники в Благовещенске;
- – предприниматель Михаил Даньков, восстанавливавший лесную зону возле поселка в Бурейском районе;
- – благовещенский «морж» Эдуард Ходаковский, ставший чемпионом мира по плаванию в ледяной воде;
- – замначальника отряда ФПС из Благовещенска Константин Рыбалко, прослуживший в МЧС более двух десятков лет, занимающийся восстановлением пожарных ретро автомобилей;
- – инспектор ПДН Татьяна Голубцова, которая удочерила ребенка из социально неблагополучной семьи, с которой она работала;
- – механизатор Егор Сапунков, который занял второе место в «Трактор-шоу» чемпионата России по пахоте.
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