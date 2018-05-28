Эксперт: Александру Козлову нужно принципиально пересмотреть вопрос финансирования ДФО

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Приморский журналист, регионовед, профессор высшей школы телевидения ВГУЭС Андрей Калачинский заявил, что он рад назначению амурского губернатора Александра Козлова федеральным министром по развитию Дальнего Востока. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске».

Он признался, что до появления информации о назначении, немного знал об амурском губернаторе, но затем стал изучать вопрос.

«Я рад тому, что Козлов – наш человек, знающий наши проблемы, умница, человек инициативный, решительный – попал в правительство. И надеюсь, что этих качеств хватит на то, чтобы принципиально изменить отношение федеральной власти к нам», – заявил Андрей Владимирович.

Он добавил, что это назначение его очень радует. «Обычно нам присылают варягов и говорят, что эти лучше нам расскажут, как нам жить, – заметил политолог. – А хочется, чтобы это решал человек, знающий проблемы Дальнего Востока».

По его мнению, главная задача, которая стоит перед новым министром: сделать так, чтобы доходы жителей Дальнего Востока стали выше, чем в среднем по стране. Все остальные меры, предпринимаемые властями по переселению на Дальний Восток, проблему не решат. Андрей Владимирович признал, что задача эта сложная. Но решить ее можно, например, через систему налогообложения.

«Предыдущий министр Александр Галушка – приятный, умный, образованный человек, – добавил приморский журналист. – Но его деятельность зачастую сводилась к пропагандистским кампаниям. Самая яркая из них – дальневосточный гектар – всероссийская пропагандистская кампания о том, как хорошо жить, если ты возьмешь дальневосточный гектар. На самом деле, немало людей взяли эти гектары на карте, но я не знаю ни одного примера, чтобы хотя бы несколько человек сюда переехали».