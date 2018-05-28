Благовещенка пожаловалась на последствия забора крови в городской поликлинике

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Елизавета. Горожанка рассказала, что ее мужу недавно взяли кровь из вены в одной из поликлиник областного центра, после чего у него на руке образовался огромный синяк.

Это произошло 22 мая в городской поликлинике № 1 (улица Калинина, 82). Елизавета говорит, что они ходят в это медучреждение всегда, однако раньше супруги с такими проблемами не сталкивались.

«Не знаю, кто из медсестер это делал, но мой муж далеко не первый, кто выходит оттуда с такими синими руками. Получается, мы пришли сдавать кровь, и вот он вышел… Синяк начал образовываться еще там, а дома рука уже просто посинела», – рассказывает Елизавета.

По словам горожанки, после этого она заходила в процедурный кабинет, чтобы разобраться в ситуации, но ее попросили уйти оттуда. «Отношение ужасное», – констатирует благовещенка.

ИА «Амур.инфо» обратилось в городскую поликлинику № 1. Главный врач медучреждения Наталья Сапко выразила желание связаться с Елизаветой, чтобы разобраться в ситуации.

Наталья Сапко пояснила, что синяки после забора крови могут возникнуть, если пациент достаточно долго не подержал ватку, то есть механически не прекратил кровотечение. Второй вариант – наличие какой-либо патологии крови.