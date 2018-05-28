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сегодня, 16:08 5

Благовещенка пожаловалась на последствия забора крови в городской поликлинике

Благовещенка пожаловалась на последствия забора крови в городской поликлинике

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Елизавета. Горожанка рассказала, что ее мужу недавно взяли кровь из вены в одной из поликлиник областного центра, после чего у него на руке образовался огромный синяк.

Это произошло 22 мая в городской поликлинике № 1 (улица Калинина, 82). Елизавета говорит, что они ходят в это медучреждение всегда, однако раньше супруги с такими проблемами не сталкивались.

«Не знаю, кто из медсестер это делал, но мой муж далеко не первый, кто выходит оттуда с такими синими руками. Получается, мы пришли сдавать кровь, и вот он вышел… Синяк начал образовываться еще там, а дома рука уже просто посинела», – рассказывает Елизавета.

По словам горожанки, после этого она заходила в процедурный кабинет, чтобы разобраться в ситуации, но ее попросили уйти оттуда. «Отношение ужасное», – констатирует благовещенка.

ИА «Амур.инфо» обратилось в городскую поликлинику № 1. Главный врач медучреждения Наталья Сапко выразила желание связаться с Елизаветой, чтобы разобраться в ситуации.

Наталья Сапко пояснила, что синяки после забора крови могут возникнуть, если пациент достаточно долго не подержал ватку, то есть механически не прекратил кровотечение. Второй вариант – наличие какой-либо патологии крови.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • ANTANTA

    ANTANTA
    43 минуты назад

    Безалаберность не профессионализм за такую зарплату средний медперсонал па одном месте работать не хочет вод и берут без опыта медсестер в лабораторию,ведь на фотографии синяк на руке образовался из за проткнутой на сквозь вены кровь попала по кожу и пока она не рассосётся пациент будет испытывать боли в районе згиба локтя ,а заведующая поликлиники пишет глупость что бы отмазать персонал и не нагнетать общественное мнение.

  • Oldlord

    Oldlord
    29 минут назад

    ANTANTA

    Безалаберность не профессионализм за такую зарплату средний медперсонал па одном месте работать не хочет вод и берут без опыта медсестер в лабораторию,ведь на фотографии синяк на руке образовался из за проткнутой на сквозь вены кровь попала по кожу и пока она не рассосётся пациент будет испытывать боли в районе згиба локтя ,а заведующая поликлиники пишет глупость что бы отмазать персонал и не нагнетать общественное мнение.



    Правда-правда? О_О



    А мне показалось, что главврач правильно прокомментировала возникновение гематомы.



    Там действительно два варианта: либо не прижали, либо патология.



  • 123654

    123654
    26 минут назад

    Подруге недавно там тоже вену проткнули когда кровь сдавала. Еще такие же рукожопы работают в первой городской больнице в приемном покое, руки поотрывать бы им как они кровь берут. А вот в поликл. на КПП и в женской консультации на Зейской девочкам респект. Кстати на КПП одна медсестра оооочень давно там работает.

  • alex 3

    alex 3
    19 минут назад

    Больнее всего когда в палец тупым скарификатором тыкают! Больнее только мизинцем об диван.

  • Табуретка

    Табуретка
    14 минут назад

    А мне в субботу, во время сдачи крови на донорство, медсестры не удосужили взять кровь не гемоглобин. Поняла это только когда уже началась кровосдача

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