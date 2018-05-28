Эксперты рассказали, почему Приамурье поднялось в национальном инвестрейтинге

Фото: invest.amurobl.ru

Амурская область заняла 35 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России, поднявшись за год на 12 позиций. В 2016-м году регион был на 47 месте, в 2015-м — занимал 78 место. Эксперты областного агентства по привлечению инвестиций проанализировали причины, по которым происходит рост.

Что сделано за 2017 год?

После объявления результатов на Петербургском международном экономическом форуме прошлого года правительство области разработало план мероприятий, который позволил достичь высоких результатов.

Среди них сокращение административных процедур и времени на их прохождение: среднее время регистрации юридических лиц, количество дней на получение разрешения на строительство, срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и многое другое. Создан МФЦ для бизнеса, заработала горячая линия для предпринимателей.

Сейчас решаются вопросы качества работы на уровне муниципалитетов. В Приамурье разработан муниципальный стандарт, который внедряли в городах и районах в течение 2017 года. На его основе в июне будет составлен инвестрейтинг муниципальных образований. «Амурские бизнесмены часто жалуются на низкое качество предоставления услуг на местном уровне. Теперь же благодаря стандарту усилена работа на территориях», – рассказал Павел Пузанов, директор регионального Агентства инвестиций.

Бизнес активно пользуется инвестиционным порталом Амурской области, который в течение года претерпел существенные изменения. Появились онлайн-калькулятор налоговых преференций и муниципальные кабинеты, благодаря которым предприниматели смогут подобрать площадку для реализации проекта.

Исходя из результатов опроса, бизнес отметил и работу «Открытого правительства», оперативно решающего проблемы на местах.

Эксперты и бизнесмены: нас слушают!

По словам руководителя регионального отделения «Опора России» Бориса Белобородова, за последние два года улучшились контакты с властями. Проводятся встречи, форумы для диалога с властью. В процессе решения проблем предпринимателей принимают участие бизнес-объединения совместно с министерствами.

«Мы много взаимодействуем с властями, они очень хорошо знают нашу работу и всеми возможными способами содействуют развитию бизнеса. На самом деле правительство региона – очень открыто предпринимателям. Можно задавать напрямую любые вопросы, всегда можно договориться, они примут и расскажут, и помогут», – также отметил руководитель коворкинг-площадки города Егор Дымов.

Работу Агентства инвестиций и правительства региона не раз оценили в декабре 2017 года. На ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», которая состоялась 6 декабря в Москве, был отмечен высокий уровень удовлетворенностью деятельностью Агентства Амурской области по привлечению инвестиций. Позднее на заседании Государственного совета при президенте России Амурская область вошла в топ-10 лучших регионов России по инвестиционной динамике.

В планах войти в тридцатку лучших регионов

До 2020 года, по поручению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, все субъекты Дальнего Востока должны попасть в тридцатку самых перспективных регионов для инвесторов.

«Для реализации поручения необходимо создание площадок для совместной работы с бизнесом и генерации идей, что поможет наладить плотный контакт. Для решения этой задачи скоро на базе Амурской областной библиотеки запустят “Точку кипения”», – рассказала Светлана Балова, министр экономического развития Амурской области.

Также одним из ключевых направлений работы остаётся развитие экспортного потенциала Амурской области. В ближайшее время к открытию готовится региональный центр поддержки бизнеса и экспорта, средства на который были получены из федерального гранта в начале года.