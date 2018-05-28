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По факту кражи велосипеда из многоэтажки Благовещенска возбуждено уголовное дело

По факту кражи велосипеда из многоэтажки Благовещенска возбуждено уголовное дело

Благовещенская полиция прокомментировала информацию о краже велосипеда из подъезда многоэтажки. Заявление о пропаже двухколесного транспорта поступило стражам порядка 24 мая в 19 часов. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

По информации полицейских, владелице велосипеда причинен ущерб в размере 18 тысяч рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщало Амур.инфо, велосипед марки Stels Adrenalin был украден около 9 часов утра из второго подъезда дома № 64 по улице Горького. Судя по кадрам с камер, мужчины заранее договорились о совершении преступления. Один из злоумышленников, зная о том, что в подъезде находится велосипед, привел второго, чтобы совершить кражу. У второго мужчины при этом на руках был ребенок, а рядом шла собака, предположительно, породы чау-чау.

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#закон #транспорт

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