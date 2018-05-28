Благовещенский краеведческий музей приглашает на чердак

В Благовещенске в четверг, 31 мая, областной краеведческий музей приглашает на экскурсию. Гостям предложат подняться на чердак старинного здания музея, где до революции располагался универмаг торгового дома «Кунст и Альберс».

В роли экскурсовода выступит архитектор Людмила Чаюн – участник реставрации многих исторических зданий Благовещенска. «Вы увидите самые потайные уголки музейного здания, узнаете много нового о его архитектуре, познакомитесь с инженерными технологиями, которые использовались в Благовещенске при возведении домов 100 лет назад», – обещают в музее.

Экскурсия начнется в 19 часов. Цена билета – 300 рублей, их количество ограничено. Уточнить наличие билетов можно по телефонам: (4162) 52-24-14, 52-53-83.