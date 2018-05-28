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сегодня, 15:11 1

Амур.инфо узнало у читателей, чем им запомнился Александр Козлов

Амур.инфо узнало у читателей, чем им запомнился Александр Козлов
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

416 читателей Амур.инфо рассказали, чем им запомнился губернатор Александр Козлов. В числе популярных ответов стал вариант «Тем, что он самый молодой губернатор региона». Его выбрали 89 участников опроса (21,4 %). Аккаунтом в соцсетях и открытым общением с амурчанами Козлов запомнился 63 респондентам (15,1 %).

Благодаря реализации крупных проектов бывшего губернатора будут помнить 24 человека (5,8 %). Строительством велодорожки Александр Козлов покорил 18 человек (4,3 %). 14 опрошенных (3,4 %) признались, что не знали о том, что Александр Козлов был губернатором Приамурья.

Лидирующим же вариантом стал ответ «Ничем». Его выбрали 46,9 % участников голосования – 195 человек.

Строку «Другой вариант» выбрали 13 участников опроса (3,1 %). Из них сразу восемь вспомнили призыв «Бодрячком!». Кому-то Александр Козлов запомнился «самой большой платой за детсад». Следующий респондент признался, что экс-губернатор ассоциируется у него с «повышением налогов и цен на коммунальные услуги». Перечень альтернативных вариантов завершает следующее мнение о бывшем руководителе Амурской области: «Бешеным самопиаром там, к чему даже не имел отношения».

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#областная власть #СМИ

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Комментарии
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  • Лаки страйк

    Лаки страйк
    21 минута назад

    Даже не хочется ничего писать,правильно сказал Абдулатипов,что у нас в стране идёт «озеленение «кадров,не может человек в 30 лет руководить областью ,а теперь министерством федеральным имея диплом МАП,и стаж работы без году неделю .........

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