Амур.инфо узнало у читателей, чем им запомнился Александр Козлов

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

416 читателей Амур.инфо рассказали, чем им запомнился губернатор Александр Козлов. В числе популярных ответов стал вариант «Тем, что он самый молодой губернатор региона». Его выбрали 89 участников опроса (21,4 %). Аккаунтом в соцсетях и открытым общением с амурчанами Козлов запомнился 63 респондентам (15,1 %).

Благодаря реализации крупных проектов бывшего губернатора будут помнить 24 человека (5,8 %). Строительством велодорожки Александр Козлов покорил 18 человек (4,3 %). 14 опрошенных (3,4 %) признались, что не знали о том, что Александр Козлов был губернатором Приамурья.

Лидирующим же вариантом стал ответ «Ничем». Его выбрали 46,9 % участников голосования – 195 человек.

Строку «Другой вариант» выбрали 13 участников опроса (3,1 %). Из них сразу восемь вспомнили призыв «Бодрячком!». Кому-то Александр Козлов запомнился «самой большой платой за детсад». Следующий респондент признался, что экс-губернатор ассоциируется у него с «повышением налогов и цен на коммунальные услуги». Перечень альтернативных вариантов завершает следующее мнение о бывшем руководителе Амурской области: «Бешеным самопиаром там, к чему даже не имел отношения».