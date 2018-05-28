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Свободненская детская железная дорога заработает 2 июня

Свободненская детская железная дорога заработает 2 июня
Фото: eSosedi

2 июня в 10:00 Свободненская детская железная дорога торжественно откроет 78-й сезон пассажирских перевозок. В мероприятии примут участие воспитанники детской железной дороги, работники и ветераны Свободненского региона ЗабЖД. По традиции, в этот день пройдет и церемония посвящения учащихся первого года обучения в юные железнодорожники.

По завершении торжеств для гостей праздника состоится бесплатный рейс до станции Пионерская.

Планируется, что в период летних каникул на Свободненской детской дороге пройдут практику 1 100 юных железнодорожников, в том числе 530 ребят приедут из семи населенных пунктов Приамурья: Сковородина, Буреи, Завитой, Белогорска, Магдагачи, Ушумуна и Ерофей Павловича. Все воспитанники детской магистрали в ходе летней практики получат навыки работы по основным железнодорожным специальностям: машинист тепловоза, дежурный по станции, проводник пассажирского вагона, осмотрщик вагонов.

К началу сезона перевозок на детской дороге силами предприятий ЗабЖД подготовлены железнодорожная инфраструктура, помещения вокзалов, благоустроена территория, расконсервирован после зимнего хранения и подготовлен к эксплуатации подвижной состав.

Детская железная дорога будет работать до 25 августа ежедневно, кроме понедельников. Цена детского билета до конечной станции Пионерская – 30 рублей, взрослого – 60 рублей. Время отправления от начального пункта маршрута – станции Юность: 08:45, 10:30, 13:45, 15:30.

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#дети #транспорт

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    Это хорошо!

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Через год забудут что и губернатором был. Про Медведа вспоминают, что место Путину грел иногда с удивлением. А был ведь Президент.

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