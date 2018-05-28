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В Благовещенске с начала весны трое детей-велосипедистов попали в ДТП

В Благовещенске с начала весны трое детей-велосипедистов попали в ДТП
Фото: pg11.ru

В Благовещенске и Благовещенском районе автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Велосипедист». Его главная цель – предотвращение ДТП с участием велосипедистов, а также пресечение административных правонарушений со стороны двухколесных участников дорожного движения.

С 16 по 25 мая сотрудники Госавтоинспекции выявили 1 398 нарушений правил дорожного движения. 46 водителей велосипедов получили штрафы по 800 рублей.

С начала весны на территории Благовещенска и Благовещенского района в ГИБДД зарегистрировали четыре аварии с участием велосипедистов. Причем в трех происшествиях участвовали несовершеннолетние.

Сотрудники Госавтоинспекции просят родителей не оставлять без присмотра детей-велосипедистов не только у проезжей части, но и во дворе. «Необходимо еще раз напомнить, что, согласно ПДД, запрещено пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Необходимо спешиться. Взрослые должны быть положительным примером для детей», – подчеркивают автоинспекторы.

Также при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется обозначить себя на дороге. Сделать это нужно при помощи светоотражающих элементов, которые закрепляются на велосипеде и одежде велосипедиста.

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#дети #ДТП #закон

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