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Амурчане могут пригласить в гости на лето воспитанников детдомов

Амурчане могут пригласить в гости на лето воспитанников детдомов
Фото: plus.google.com

Министерство социальной защиты населения области предлагает амурчанам поучаствовать в традиционной акции «Каникулы в семье» и пригласить в гости на лето воспитанников детских домов и приютов. Так называемый гостевой режим – это форма помощи ребенку без оформления его постоянного проживания в семье.

Как отмечают специалисты ведомства, такая поддержка помогает ребенку выйти за рамки, созданные системой воспитательного учреждения, прочувствовать, как живет семья, получить навыки ведения хозяйства и общения с взрослыми и другими детьми в семейном кругу.

В некоторых случаях гостевой режим используется как подготовка ребенка и семьи к постоянному размещению на опеку или усыновление. Кроме того, подобное наставничество дает возможность получить моральную поддержку не только во время пребывания в учреждении для детей-сирот, но и после выпуска. Это особенно важно для детей, которые в ближайшие годы покинут стены детского дома и начнут самостоятельную жизнь.

«На гостевой режим рекомендуют приглашать детей старше 10 лет. В этом возрасте ребенку уже можно объяснить, что он идет в гости к друзьям, а не в новую семью и, почему он должен вернуться. В настоящий момент в области проживает более 800 детей, оставшихся без попечения родителей, 80 % из них – дети старше 10 лет. Все они нуждаются в друзьях и наставниках», – отметили в министерстве.

Для оформления гостевого режима необходимо собрать следующие документы: копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала); справку органов внутренних дел об отсутствии судимости; справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у кандидата инфекционных заболевания в открытой форме или психических заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма, либо медицинское заключение по форме 164/у.

В течение пяти дней после предоставления документов в органы опеки и попечительства, специалисты обязаны провести обследование условий жизни гражданина. Если все в порядке, то выдается заключение о возможности временной передачи ребенка в семью, которое действительно в течение двух лет. Но итоговое решение о возможности гостевых посещений для ребенка принимает руководитель учреждения – то есть после получения заключения человек должен обращаться напрямую в детский дом, интернат или приют.

В 2017 году провели каникулы в гостевых семьях 116 детей, более 30 детей были переданы в дальнейшем в эти семьи под постоянную опеку.

За консультацией по вопросам оформления гостевого режима можно обращаться в органы опеки и попечительства по месту жительства, а также в ресурсный центр по подготовке и сопровождению замещающих семей министерства социальной защиты населения области: 8(4162)200-269, 200-242.

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#дети #жизнь

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Комментарии
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  • прогноз погоды

    прогноз погоды
    2 часа назад

    навязывают детей

  • ИванЛи

    ИванЛи
    1 час назад

    Заткнись! Не навязывают! Тебе это не грозит! Мы с семьёй возьмём ребёнка на каникулы, пусть отдохнет от казенных стен. А может и останется у нас, если захочет и выберет нас. Детям любовь и нежность нужна! У тебя этого нет.

  • Йосеф

    Йосеф
    1 час назад

    если ты и с ребёнком будешь также разговаривать, то возможно ему лучше остаться в детдоме

  • паля

    паля
    1 час назад

    причем здесь "навязывают детей". это дело добровольное. не хотите - не берите. возьмут те, у кого есть сердце

  • Йосеф

    Йосеф
    50 минут назад

    а у кого есть печень не возьмут?

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