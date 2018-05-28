Амурская область вошла в рейтинг проблемных по наркотикам регионов
В России составили антинаркотический рейтинг эффективности субъектов РФ – 2018. Проблема наркомании остро стоит в регионах Дальнего Востока, среди которых и Амурская область, сообщают «Известия». Наркодилеры используют современные способы распространения наркотиков. Ответ регионов на «вызовы времени» недостаточный, считают эксперты.
Исследование провела группа специалистов федерального проекта «Трезвая Россия». Они проанализировали число смертей от употребления наркотиков, количество граждан, стоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, а также выявленных преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения или связанных с незаконным оборотом веществ. Необходимо пересмотреть действующие программы по борьбе с этим злом, поскольку нынешних мер недостаточно, полагают эксперты.
При проведении исследования специалисты суммировали баллы по каждому из критериев. Чем меньше итоговый балл, тем благополучнее субъект Федерации. Использованные в исследовании данные взяты из открытых источников – Росстата и статистики профильных ведомств: Минздрава, МВД РФ, Генпрокуратуры, Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), Бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ).
Первое место в «хорошем» рейтинге заняла Архангельская область – у нее 22,6 балла. Также в тройке лидеров Чукотский автономный округ (23,9) и Волгоградская область (23,9). За ними идут Чечня (24), Мордовия (24,4), Орловская (24,4) и Кировская области (24,4), Дагестан (24,7), Рязанская область (24,9), Чувашия (25,1).
Самым неблагополучным субъектом, согласно рейтингу, стал Приморский край – 56,6 баллов. Затем идут Еврейская автономная область (47,5) и Сахалинская область (46). Аутсайдерами стали Кемеровская (45,8), Московская (43,6), Челябинская (43,5), Амурская (40,4), Курганская (39,5) области и Хакасия (41,2), а также два главных российских города – Москва (42,5) и Санкт-Петербург (45,3).
«Точное число тех, кто постоянно употребляет наркотики, неизвестно, но это около 5 миллионов россиян – 3,4 % от всего населения страны», – заявил «Известиям» руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев. «Наркодилеры используют самые современные механизмы распространения: социальные сети, чаты, SMS. Правоохранительным органам необходимо обновить инструменты и методики. Ответ регионов на "вызовы времени" недостаточный», – подчеркнул Хамзаев.
Эксперты полагают, что для решения проблемы необходимо реформировать государственный антинаркотический комитет – передать полномочия его председателя секретарю Совбеза, определить единые критерии эффективности региональных антинаркотических комиссий и создать на базе МВД специализированные оперативные подразделения «киберполиции». Также необходимо разработать новые единые стандарты реабилитации и продвигать здоровый образ жизни.
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