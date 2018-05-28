Амурская область вошла в рейтинг проблемных по наркотикам регионов

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Исследование провела группа специалистов федерального проекта «Трезвая Россия». Они проанализировали число смертей от употребления наркотиков, количество граждан, стоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, а также выявленных преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения или связанных с незаконным оборотом веществ. Необходимо пересмотреть действующие программы по борьбе с этим злом, поскольку нынешних мер недостаточно, полагают эксперты.

При проведении исследования специалисты суммировали баллы по каждому из критериев. Чем меньше итоговый балл, тем благополучнее субъект Федерации. Использованные в исследовании данные взяты из открытых источников – Росстата и статистики профильных ведомств: Минздрава, МВД РФ, Генпрокуратуры, Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), Бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ).

Первое место в «хорошем» рейтинге заняла Архангельская область – у нее 22,6 балла. Также в тройке лидеров Чукотский автономный округ (23,9) и Волгоградская область (23,9). За ними идут Чечня (24), Мордовия (24,4), Орловская (24,4) и Кировская области (24,4), Дагестан (24,7), Рязанская область (24,9), Чувашия (25,1).

Самым неблагополучным субъектом, согласно рейтингу, стал Приморский край – 56,6 баллов. Затем идут Еврейская автономная область (47,5) и Сахалинская область (46). Аутсайдерами стали Кемеровская (45,8), Московская (43,6), Челябинская (43,5), Амурская (40,4), Курганская (39,5) области и Хакасия (41,2), а также два главных российских города – Москва (42,5) и Санкт-Петербург (45,3).

«Точное число тех, кто постоянно употребляет наркотики, неизвестно, но это около 5 миллионов россиян – 3,4 % от всего населения страны», – заявил «Известиям» руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев. «Наркодилеры используют самые современные механизмы распространения: социальные сети, чаты, SMS. Правоохранительным органам необходимо обновить инструменты и методики. Ответ регионов на "вызовы времени" недостаточный», – подчеркнул Хамзаев.

Эксперты полагают, что для решения проблемы необходимо реформировать государственный антинаркотический комитет – передать полномочия его председателя секретарю Совбеза, определить единые критерии эффективности региональных антинаркотических комиссий и создать на базе МВД специализированные оперативные подразделения «киберполиции». Также необходимо разработать новые единые стандарты реабилитации и продвигать здоровый образ жизни.