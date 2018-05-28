В Приамурье растет количество пострадавших от клещей
За минувшую неделю, с 21 по 27 мая, в Амурской области зарегистрировали 270 человек, которые пострадали от укусов клещей. Из них 89 – дети. Охват экстренной серопрофилактикой составил 64 %.
Для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита в медицинских организациях Приамурья имеется 3 970 доз противоклещевого иммуноглобулина.
По результатам лабораторных исследований клещей, было выявлено 19 паразитов, зараженных вирусом энцефалита. Еще 5 насекомых оказались заражены боррелиями.
В общей сложности прививки против клещевого вирусного энцефалита получили уже 45 605 амурчан, информирует управление Роспотребнадзора по Амурской области.
Также ведомство сообщает о том, что в Благовещенск из Вьетнама прибыл самолетом ребенок, у которого имелись признаки энтеровирусной инфекции. Диагноз был подтвержден лабораторно, ребенку назначили необходимое лечение.
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