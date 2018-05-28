Амурская студентка, живущая в Харбине, рассказала о ночном землетрясении

Ночью в понедельник, 28 мая, в северо-восточном Китае в провинции Цзилинь произошло землетрясение. Заметные толчки почувствовали и жители Харбина. Амурская студентка сообщила, что множество людей выбежало на улицу, многие – закутавшись в одни одеяла.

Как сообщает ИА «Синьхуа», землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 01:50 в районе Нинцзян города Сунюань провинции Цзилинь. Информацию об этом предоставил Китайский центр сейсмологических сетей. Гипоцентр залегал на глубине 13 километров.

Амурская студентка, живущая в Харбине, сама почувствовала подземные толчки и стала свидетельницей паники.

«У нас в соседней провинции землетрясение было, в Харбине тоже сильно трясло, – сообщила девушка. – Студенты выбегали в одеялах на улицу. Кажется, повреждений нет, хотя точно не знаю. Пострадавших точно нет».

Девушка добавила, что некоторые в общежитии крепко спали и даже не почувствовали толчков. Проснувшиеся стучали всем в комнаты, будили, чтобы спускались на улицу. На улицах собралось много людей, некоторые выбежали на улицу, закутавшись в одни одеяла. Люди стояли минут 25, ждали, будут ли еще толчки.