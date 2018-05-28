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Амурская студентка, живущая в Харбине, рассказала о ночном землетрясении

Амурская студентка, живущая в Харбине, рассказала о ночном землетрясении

Ночью в понедельник, 28 мая, в северо-восточном Китае в провинции Цзилинь произошло землетрясение. Заметные толчки почувствовали и жители Харбина. Амурская студентка сообщила, что множество людей выбежало на улицу, многие – закутавшись в одни одеяла.

Как сообщает ИА «Синьхуа», землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 01:50 в районе Нинцзян города Сунюань провинции Цзилинь. Информацию об этом предоставил Китайский центр сейсмологических сетей. Гипоцентр залегал на глубине 13 километров.

Амурская студентка, живущая в Харбине, сама почувствовала подземные толчки и стала свидетельницей паники.

«У нас в соседней провинции землетрясение было, в Харбине тоже сильно трясло, – сообщила девушка. – Студенты выбегали в одеялах на улицу. Кажется, повреждений нет, хотя точно не знаю. Пострадавших точно нет».

Девушка добавила, что некоторые в общежитии крепко спали и даже не почувствовали толчков. Проснувшиеся стучали всем в комнаты, будили, чтобы спускались на улицу. На улицах собралось много людей, некоторые выбежали на улицу, закутавшись в одни одеяла. Люди стояли минут 25, ждали, будут ли еще толчки.

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#Китай #природа #происшествия

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Общество 5

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Комментарии
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  • ИванЛи

    ИванЛи
    2 часа назад

    Так это мы День Пограничника отмечаем...

  • Deitra

    Deitra
    2 часа назад

    Магнитуда: 5.2

    Место: Mw 5.2 JILIN-HEILONGJIANG BDR, CHINA

    Время: 2018-05-27 17:50:54 UTC

    Место: 45.15 ; 124.59

    Глубина: 10 км

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Странные люди.

    Вышли из здания и остались рядом с ним.

    Зачем выходили?

  • Егорий

    Егорий
    2 часа назад

    А в чем новость: в том, что произошло землетрясение, или в том, что амурская студентка об этом рассказала?

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Много амурских студентов учится в Харбине,есть ли пострадавшие,разрушения,как страшно,жизнь--копейка,всё так внезапно,будет ли повторение и где?

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    так то амурчане много где живут, и где и что может случится никто не скажет, можно на машине ехать и убиться на родине, поэтому тоже не поняла о чем новость

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Если вам новость не интересна не читайте,вас никто не заставляет,выберите для своего интереса,у каждого человека свой интерес,мне эта новость нужна,спасибо Амур инфо,что так оперативно сообщаете о событиях.

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