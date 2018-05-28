Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:35 7

В Свободном осудили виновника гибели автомобилиста

В Свободном осудили виновника гибели автомобилиста

В Свободном городской суд вынес приговор 40-летнему мужчине, по вине которого в ДТП погиб человек. Подсудимый пытался доказать, что виновником аварии был другой водитель. Но это не помогло. Виновник ДТП получил четыре года и один месяц лишения свободы.

Как сообщает Gzt-sv.ru, в суде было установлено, что подсудимый ранее подвергался административному наказанию за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда его оштрафовали и лишили права на управление транспортными средствами.

Однако 20 ноября 2017 года мужчина, употребив спиртное, сел за руль своего автомобиля и поехал кататься по городу. В районе пересечения улиц Почтамтской и Ленина пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции стали преследовать машину с пьяным за рулем. Нарушитель пытался скрыться. Грубо нарушая правила дорожного движения, он мчался по улицам со скоростью около 180 километров в час. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в районе девятого километра автодороги «Подъезд к городу Свободный» нарушитель врезался в автомобиль, ехавший по своей полосе. Водитель этой машины получил травмы, несовместимые с жизнью.

Подсудимый признал свою вину в том, что сел пьяным за руль. А вину в гибели другого человека признавать отказался – пояснил, что в столкновении был виноват водитель впереди двигавшегося автомобиля. Однако этот довод опровергли показания свидетелей и письменные материалы уголовного дела.

По совокупности преступлений суд назначил осужденному наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. После освобождения в течение трех лет он не должен садиться за руль.

В пользу потерпевшего с осужденного суд взыскал 76 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба, а также 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу.

Просмотров всего: 1041

#ДТП #закон #Свободный #суды

распечатать


Происшествия

По факту кражи велосипеда из многоэтажки Благовещенска возбуждено уголовное дело
Происшествия

В Благовещенске с начала весны трое детей-велосипедистов попали в ДТП
Происшествия

Амурская область вошла в рейтинг проблемных по наркотикам регионов
Спорт

В Свободный на первенство по фигурному катанию приедут приморцы и хабаровчане
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Deitra

    Deitra
    3 часа назад

    Мало дали.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    мало, но хоть столько. лишь бы по УДО не вышел

  • Alexx555

    Alexx555
    2 часа назад

    Я просто худею с нашего правосудия и законов. А этот демон ещё и заявляет что виновен не он, а какая то машина. Тихий ужас.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~После освобождения в течение трех лет он не должен садиться за руль.



    Смешные!

    А кто ему запретит?

    Он ведь и пьяным не должен был садиться за руль.

  • прогноз погоды

    прогноз погоды
    2 часа назад

    когда их казнить уже будут

  • dov3337

    dov3337
    1 час назад

    Надо не гнаться за ним,сбивая людей,а объявлять план "перехват" .Когда полиция и виновник мчатся со скоростью 180,на что надеется полиция,что обойдется без трупов?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    dov3337

    Надо не гнаться за ним,сбивая людей,а объявлять план "перехват" .Когда полиция и виновник мчатся со скоростью 180,на что надеется полиция,что обойдется без трупов?



    Предлагаете не ловить?

    Кажется, где-то пропустила, где там полиция кого сбила?!

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь