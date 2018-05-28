В Свободном осудили виновника гибели автомобилиста

В Свободном городской суд вынес приговор 40-летнему мужчине, по вине которого в ДТП погиб человек. Подсудимый пытался доказать, что виновником аварии был другой водитель. Но это не помогло. Виновник ДТП получил четыре года и один месяц лишения свободы.

Как сообщает Gzt-sv.ru, в суде было установлено, что подсудимый ранее подвергался административному наказанию за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда его оштрафовали и лишили права на управление транспортными средствами.

Однако 20 ноября 2017 года мужчина, употребив спиртное, сел за руль своего автомобиля и поехал кататься по городу. В районе пересечения улиц Почтамтской и Ленина пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции стали преследовать машину с пьяным за рулем. Нарушитель пытался скрыться. Грубо нарушая правила дорожного движения, он мчался по улицам со скоростью около 180 километров в час. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в районе девятого километра автодороги «Подъезд к городу Свободный» нарушитель врезался в автомобиль, ехавший по своей полосе. Водитель этой машины получил травмы, несовместимые с жизнью.

Подсудимый признал свою вину в том, что сел пьяным за руль. А вину в гибели другого человека признавать отказался – пояснил, что в столкновении был виноват водитель впереди двигавшегося автомобиля. Однако этот довод опровергли показания свидетелей и письменные материалы уголовного дела.

По совокупности преступлений суд назначил осужденному наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. После освобождения в течение трех лет он не должен садиться за руль.

В пользу потерпевшего с осужденного суд взыскал 76 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба, а также 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу.