Амурчан приглашают на Колыму посоревноваться в мытье золота

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С 13 по 15 июля в Магаданской области пройдет «Золотой фестиваль» – единственный в России фестиваль старательского мастерства. Мероприятие ежегодно проходит на побережье Охотоморья. Главным его событием станет «Старательский фарт» – соревнование по промывке грунта с частичками колымского золота за строго отведенное время.

Каждый участник получит промывочный лоток, что сделает состязание более азартным, так как победу придется добывать в буквальном смысле собственными руками. Призёров определят по количеству добытого золота. По итогам соревнований каждый золотодобытчик получит диплом, а победители – денежное вознаграждение в размере до 1 миллиона рублей. Принять участие сможет любой желающий, в том числе жители других регионов.

Для гостей мероприятия подготовлена культурно-туристическая программа: конные прогулки по берегу моря, морские круизы и рыбалка, речные сплавы на надувных лодках, обзорные экскурсии по Магадану. На территории проведения фестиваля будет разбит стилизованный палаточный лагерь золотодобытчиков. Для всех желающих развернется походная кухня, где можно бесплатно перекусить и послушать бардов.

Кроме того, с 2017 года в рамках фестиваля проводится велопробег «Золотой велосипед», поэтому любители активного образа жизни могут приехать на велосипедах.

Уточнить интересующую информацию можно в туристском информационном центре Магаданской области по телефону 8 (4132) 60-70-11, e-mail: visitkolyma@mail.ru, сообщает министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.