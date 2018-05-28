Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:07 2

Амурчан приглашают на Колыму посоревноваться в мытье золота

Амурчан приглашают на Колыму посоревноваться в мытье золота
Фото: MagadanMedia

С 13 по 15 июля в Магаданской области пройдет «Золотой фестиваль» – единственный в России фестиваль старательского мастерства. Мероприятие ежегодно проходит на побережье Охотоморья. Главным его событием станет «Старательский фарт» – соревнование по промывке грунта с частичками колымского золота за строго отведенное время.

Каждый участник получит промывочный лоток, что сделает состязание более азартным, так как победу придется добывать в буквальном смысле собственными руками. Призёров определят по количеству добытого золота. По итогам соревнований каждый золотодобытчик получит диплом, а победители – денежное вознаграждение в размере до 1 миллиона рублей. Принять участие сможет любой желающий, в том числе жители других регионов.

Для гостей мероприятия подготовлена культурно-туристическая программа: конные прогулки по берегу моря, морские круизы и рыбалка, речные сплавы на надувных лодках, обзорные экскурсии по Магадану. На территории проведения фестиваля будет разбит стилизованный палаточный лагерь золотодобытчиков. Для всех желающих развернется походная кухня, где можно бесплатно перекусить и послушать бардов.

Кроме того, с 2017 года в рамках фестиваля проводится велопробег «Золотой велосипед», поэтому любители активного образа жизни могут приехать на велосипедах.

Уточнить интересующую информацию можно в туристском информационном центре Магаданской области по телефону 8 (4132) 60-70-11, e-mail: visitkolyma@mail.ru, сообщает министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

Просмотров всего: 659

#жизнь

распечатать


Общество 1

С начала года 9 амурчан стали гордостью России
Общество 5

Амурчане могут пригласить в гости на лето воспитанников детдомов
Общество 1

«Радуга здоровья», День пограничника, спорт: выходные в Благовещенске

25 мая, 18:16
Общество 6

Ивановское озеро лотосов внесли в Книгу рекордов России
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • семёнов

    семёнов
    4 часа назад

    а намытое золото? в помощь голодающему поволжью?

  • Парфен

    Парфен
    3 часа назад

    Амурчанам надо у себя соревноваться, зачем сразу на Колыму ехать...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь