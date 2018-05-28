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Столбики термометров поднимутся до плюс 35: прогноз погоды в Приамурье на 29 мая

Столбики термометров поднимутся до плюс 35: прогноз погоды в Приамурье на 29 мая
Фото: orvote.ru

В Амурской области 29 мая будет малооблачно, без осадков. По северу подует западный, по югу – северный, северо-восточный ветер. Его скорость ночью составит 3-8 метров в секунду, днем местами с усилением до 9-14 метров в секунду.

Температура ночью поднимется до плюс 10…15, местами – до плюс 5. Днем термометры покажут плюс 28…33, по северу – плюс 30…35, местами – плюс 25…30.

В Благовещенске ночью и днем преимущественно ясно, без осадков. Ночью подует северо-восточный, днем восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 11…13, днём – плюс 28…30, сообщает Амурский гидрометцентр.

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