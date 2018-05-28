В хозяйствах Приамурья обнаружили вредоносную соевую нематоду

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В двух селах Благовещенского и Тамбовского районов обнаружили опасного вредителя – соевую нематоду. Микроскопического паразита нашли во время планового обследования полей в хозяйствах Толстовки и Волково. Вскоре на них собираются наложить карантин.

В общей сложности зараженными оказались 295 гектаров полей: 80 – в Толстовке и 215 в Волково. Соевая нематода – это микроскопический невидимый невооруженным глазом червь, который поражает корни бобовых, угнетая их рост. То есть заражение земли чревато низкой урожайностью.

«Борьбу с нематодой должен проводить собственник земли, но бороться с ней очень тяжело – только севооборотом, высаживая другие культуры: зерновые, многолетние травы, клевер, гречиху, то есть убирать сою, чтобы снизить порог вредоносности. От количества цист, поражающих корни, зависит урожайность и порог вредоносности. Если личинок 1 800 в 100 граммах почвы, то урожайность падает на 33 %», – объяснила замначальника отдела фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по Амурской области.

Сейчас в управлении готовят документы для наложения карантина на обследованные территории. Их нужно будет согласовать с федеральным управлением. И, если бумаги одобрят, в Амурской области, карантин по соевой нематоде будет наложен впервые. Несмотря на то, что ранее было выявлено немало случаев заражения почвы паразитом в разных районах Приамурья – Благовещенском, Тамбовском, Ивановском, Константиновском, Октябрьском.

Впервые в области обнаружили вредителей еще в 70-х годах 20-го века. Однако ежегодные плановые обследования полей на соевую нематоду начались только в 2015 году, после того, как 15 декабря 2014 года паразита внесли в перечень карантинных объектов согласно 501 приказу министерства сельского хозяйства.

Сразу после первых лабораторных исследований наличие паразита в Приамурье было подтверждено официально. Однако карантин на зараженные территории не накладывали ни разу. В региональном Россельхознадзоре это объяснили большими сложностями с документацией.

По правилам, карантин должен быть наложен на обследованное поле, плюс буферная зона от одного до трех километров. Это подразумевает ограничения по вывозу продукции за пределы региона, то есть для того, чтобы вывезти из Амурской области сою, хозяйствам необходимо провести тщательную экспертизу бобов и получить карантинные сертификаты. Сложностей с их оформлением быть не должно, так как источником заражения является именно почва, а не сама соя, уточнили в Россельхознадзоре.

Несмотря на то, что вредитель очень распространен в Приамурье, соевая нематода до сих пор официально находится в перечне паразитов, вообще отсутствующих на территории РФ. В амурском Россельхознадзоре надеются, что ситуация изменится после того, как в регионе все-таки будет введен карантин.