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ТЦ «Реал» в Благовещенске могли закрыть из-за нарушений правил пожарной безопасности

ТЦ «Реал» в Благовещенске могли закрыть из-за нарушений правил пожарной безопасности

В социальных сетях появилось обращение спортивного клуба, который расположен в ТЦ «Реал» в Благовещенске. В сообщении говорится, что торговый центр закрыт из-за претензий по пожарной безопасности, которые возникли у прокуратуры.

«Торгово-развлекательный комплекс "Реал" был опечатан в пятницу вечером прокуратурой. Судебные приставы аргументировали это закрытие "нарушением пожарной безопасности". Но это не является для нас объяснением причины, так как все, что могло угрожать жизни и здоровью посетителей с точки зрения пожарной системы, было устранено сразу после предыдущей проверки. Информацию об этом своевременно предоставили в прокуратуру. Но, к сожалению, нас не услышали! Мы были вынуждены временно приостановить свою деятельность! Приносим извинения за предоставленные вам неудобства», – говорится в сообщении, опубликованном в Инстаграме спортивного клуба, расположенного в «Реале».

В комментариях к этому сообщению пользователи выразили беспокойство по поводу абонементов, приобретенных в клубе. Представители клуба написали, что абонементы будут продлены на столько дней, сколько будет закрыт зал. Они отмечают, что закрытие продлится несколько дней.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу управления федеральной службы судебных приставов по Амурской области. В ведомстве попросили направить официальный запрос, что и было сделано. Ответ пока не получен. Связаться с прокуратурой Амурской области на момент публикации материала не удалось.

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#происшествия #спорт #торговля

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