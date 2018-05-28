ТЦ «Реал» в Благовещенске могли закрыть из-за нарушений правил пожарной безопасности

«Торгово-развлекательный комплекс "Реал" был опечатан в пятницу вечером прокуратурой. Судебные приставы аргументировали это закрытие "нарушением пожарной безопасности". Но это не является для нас объяснением причины, так как все, что могло угрожать жизни и здоровью посетителей с точки зрения пожарной системы, было устранено сразу после предыдущей проверки. Информацию об этом своевременно предоставили в прокуратуру. Но, к сожалению, нас не услышали! Мы были вынуждены временно приостановить свою деятельность! Приносим извинения за предоставленные вам неудобства», – говорится в сообщении, опубликованном в Инстаграме спортивного клуба, расположенного в «Реале».

В комментариях к этому сообщению пользователи выразили беспокойство по поводу абонементов, приобретенных в клубе. Представители клуба написали, что абонементы будут продлены на столько дней, сколько будет закрыт зал. Они отмечают, что закрытие продлится несколько дней.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу управления федеральной службы судебных приставов по Амурской области. В ведомстве попросили направить официальный запрос, что и было сделано. Ответ пока не получен. Связаться с прокуратурой Амурской области на момент публикации материала не удалось.