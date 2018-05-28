Амурские выпускники приступили к сдаче ЕГЭ

28 мая утром в Амурской области начался первый в этом году ЕГЭ. Череду экзаменов открыли география, информатика и ИКТ. Всего в Амурской области испытания по этим предметам выбрали 639 выпускников. Чтобы никто не пронес в класс мобильный телефон и другие электронные устройства, при входе в аудиторию одиннадцатиклассников проверяли металлоискателями.

«Волнение, конечно, присутствует, но такое чувство возникает и при написании обычной контрольной работы. Нам под силу с ним справиться. Мы много раз проходили через эту процедуру в рамках апробаций, поэтому мы уверены, что все пройдет хорошо», – поделились выпускники перед началом экзамена.

Для организации экзаменов задействовано 28 пунктов проведения, во всех используются новые технологии: печать контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование экзаменационных работ сразу после окончания экзамена в пункте проведения ЕГЭ.

Все ППЭ оборудованы средствами видеонаблюдения, трансляция велась во всех задействованных аудиториях. Контролируют соблюдение порядка члены государственной экзаменационной комиссии, сотрудники регионального центра обработки информации, минобрнауки области, а также общественные наблюдатели.

Во время экзамена обеспечена работа представителей органов здравоохранения и общественной безопасности.

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования по общеобразовательным предметам, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, по географии составляет 37, по информатике и ИКТ – 40.

Результаты ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ в Амурской области станут известны не позднее 15 июня.

Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами будет осуществляться не позднее 19 июня в региональном центре обработки информации, расположенном по адресу: Благовещенск, улица Октябрьская, 155. Режим работы: ежедневно с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00, сообщает министерство образования региона.